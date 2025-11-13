ЕКШЪН: Остър спор между Мария Илиева и Радостин Василев в парламента

В Народното събрание днес депутатът от „Величие“ Мария Илиева направи изявление от парламентарната трибуна, в което отхвърли като безпочвени обвиненията срещу нея, отправени от лидера на партия „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев.

По думите му Илиева и нейната колежка Стилиана Бобчева са участвали във фалшифициране на документи, свързани с регистрацията на кандидат-депутатски листи. Василев представи в парламента запис, който според него уличава Бобчева в документна измама, и призова прокуратурата и Централната избирателна комисия (ЦИК) за незабавна намеса.

Илиева: „НС не е съд и няма право да произнася присъди от трибуната“

Мария Илиева категорично отхвърли обвиненията, като подчерта, че твърденията на Василев са без доказателства и нарушават парламентарния етичен ред.

„Обвиненията за фалшифициране на документи са безпочвени, както и твърденията, че някои от нас сме незаконно избрани. Те идват от МЕЧ и по-точно от Радостин Василев, който е превърнал трибуната на Народното събрание в сцена за лични войни, интриги и политически театър,“ заяви тя.

„Кой ви е дал правомощия, г-н Василев, да произнасяте присъди от името на институцията? Като какъв се изживявате – съдия, прокурор, разследващ орган или просто политически изпълнител на нечии интереси?“

Илиева подчерта, че парламентът не е съдебен орган, нито има правомощия да разследва изборни книжа или да отстранява депутати.

„Документите, които показвате, са с неясен произход“

В изказването си тя постави въпроса за произхода на документите, които Василев показа от трибуната:

„Съдържанието на декларацията ми е напълно вярно – тя е подписана лично от мен. Документите, които размахвате пред камерата и съдържат мои лични данни, за което ще понесете отговорност – откъде ги имате?“

„Може би сте копчето, което трябва да бъде натискано, за да извадите записи, които правите постоянно, когато някой стане неудобен и не изпълнява желания сценарий,“ добави Илиева.

Тя допълни, че след проверка в ЦИК е установила, че достъпът до нейните документи става само със специално разрешение и при строг контрол, поради което Василев няма как да ги е получил по законен начин.

„Вашият цирк трябва да спре“

Депутатът от „Величие“ обвини лидера на МЕЧ в боравене с материали с неясен статут и неустановена автентичност.

„Ако имате претенции, сезирайте компетентните органи. Не занимавайте Народното събрание и целия български народ с вашия цирк. Всичко останало е отклоняване на вниманието, шум и театър,“ настоя Илиева.

Отговорът на Радостин Василев

В последвалото си изказване Радостин Василев заяви, че сигнал вече е подаден до прокуратурата, Народното събрание и други институции, като към него е приложена въпросната декларация, предоставена от жалбоподателя Григор Здравков, който според Василев е свидетел на престъплението.

„Тази декларация е дадена от Стилиана Бобчева да бъде занесена в Пловдив, за да се регистрира листата. Изпълнителното деяние е извършено пред свидетеля и той го записва,“ заяви лидерът на МЕЧ.

„Нямам съмнение, че вие сте измамничка, а Стилиана Бобчева – фалшификатор. Аз съм разобличителят, наричайте ме кошмара, но имам право да казвам истината,“ добави Василев.

Наказание за непарламентарен език

След острите реплики и обвинения, председателят на Народното събрание Рая Назарян наложи на Радостин Василев наказание „забележка“ заради използването на обидни и неприемливи изрази към депутатите Мария Илиева и Стилиана Бобчева.