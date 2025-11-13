ЕКШЪН: Остър спор между Мария Илиева и Радостин Василев в парламента

В Народното събрание днес депутатът от „Величие“ Мария Илиева направи изявление от парламентарната трибуна, в което отхвърли като безпочвени обвиненията срещу нея, отправени от лидера на партия „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев.
По думите му Илиева и нейната колежка Стилиана Бобчева са участвали във фалшифициране на документи, свързани с регистрацията на кандидат-депутатски листи. Василев представи в парламента запис, който според него уличава Бобчева в документна измама, и призова прокуратурата и Централната избирателна комисия (ЦИК) за незабавна намеса.
Илиева: „НС не е съд и няма право да произнася присъди от трибуната“
Мария Илиева категорично отхвърли обвиненията, като подчерта, че твърденията на Василев са без доказателства и нарушават парламентарния етичен ред.
Илиева подчерта, че парламентът не е съдебен орган, нито има правомощия да разследва изборни книжа или да отстранява депутати.
„Документите, които показвате, са с неясен произход“
В изказването си тя постави въпроса за произхода на документите, които Василев показа от трибуната:
Тя допълни, че след проверка в ЦИК е установила, че достъпът до нейните документи става само със специално разрешение и при строг контрол, поради което Василев няма как да ги е получил по законен начин.
„Вашият цирк трябва да спре“
Депутатът от „Величие“ обвини лидера на МЕЧ в боравене с материали с неясен статут и неустановена автентичност.
Отговорът на Радостин Василев
В последвалото си изказване Радостин Василев заяви, че сигнал вече е подаден до прокуратурата, Народното събрание и други институции, като към него е приложена въпросната декларация, предоставена от жалбоподателя Григор Здравков, който според Василев е свидетел на престъплението.
„Нямам съмнение, че вие сте измамничка, а Стилиана Бобчева – фалшификатор. Аз съм разобличителят, наричайте ме кошмара, но имам право да казвам истината,“ добави Василев.
Наказание за непарламентарен език
След острите реплики и обвинения, председателят на Народното събрание Рая Назарян наложи на Радостин Василев наказание „забележка“ заради използването на обидни и неприемливи изрази към депутатите Мария Илиева и Стилиана Бобчева.