„Танхойзер“ е една красива любовна история.“

Това каза оперената певица Елеонора Младенова и съпругът й Атанас Младенов, които участват заедно в представлението „Танхойзер“, чиито премиерни спектакли ще бъдат този месец на 28-и 30-и.

Двамата оперни певци обясниха, че това представление е изключително трудно да разбиране от страна на зрителите. Те обясниха, че един от проблемите на Вагнеровите опуси е свързан с това, че зрителите трябва да са наясно до голяма част от митологията, която е неизменна част от тези произведения.

Атанас Младенов сподели, че заедно с колегите му са имали възможността да изпълняват Вагенрови произведения и в Германия. Певицата обясни, че емоциите, които изпитват самите изпълнители след края на представлението не могат да се опишат.

Според гостите младите хора не посещават често опера, защото не са достатъчно запознати с това изкуство, те допълниха, че би трябвало медиите да рекламират повече оперните спектакли.