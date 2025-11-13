НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 13.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКултура

          Елеонора Младенова: „Танхойзер“ е красива и магична любовна история

          0
          20
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Танхойзер“ е една красива любовна история.“

          Това каза оперената певица Елеонора Младенова и съпругът й Атанас Младенов, които участват заедно в представлението „Танхойзер“, чиито премиерни спектакли ще бъдат този месец на 28-и 30-и.

          - Реклама -

          Двамата оперни певци обясниха, че това представление е изключително трудно да разбиране от страна на зрителите. Те обясниха, че един от проблемите на Вагнеровите опуси е свързан с това, че зрителите трябва да са наясно до голяма част от митологията, която е неизменна част от тези произведения.

          Атанас Младенов сподели, че заедно с колегите му са имали възможността да изпълняват Вагенрови произведения и в Германия. Певицата обясни, че емоциите, които изпитват самите изпълнители след края на представлението не могат да се опишат.

          Според гостите младите хора не посещават често опера, защото не са достатъчно запознати с това изкуство, те допълниха, че би трябвало медиите да рекламират повече оперните спектакли.

          „Танхойзер“ е една красива любовна история.“

          Това каза оперената певица Елеонора Младенова и съпругът й Атанас Младенов, които участват заедно в представлението „Танхойзер“, чиито премиерни спектакли ще бъдат този месец на 28-и 30-и.

          - Реклама -

          Двамата оперни певци обясниха, че това представление е изключително трудно да разбиране от страна на зрителите. Те обясниха, че един от проблемите на Вагнеровите опуси е свързан с това, че зрителите трябва да са наясно до голяма част от митологията, която е неизменна част от тези произведения.

          Атанас Младенов сподели, че заедно с колегите му са имали възможността да изпълняват Вагенрови произведения и в Германия. Певицата обясни, че емоциите, които изпитват самите изпълнители след края на представлението не могат да се опишат.

          Според гостите младите хора не посещават често опера, защото не са достатъчно запознати с това изкуство, те допълниха, че би трябвало медиите да рекламират повече оперните спектакли.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Николай Кючуков: 14 милиарда ще бъде увеличението на заплатите в държавния сектор

          Златина Петкова -
          "14 милиарда ще бъде увеличението на заплатите в държавния сектор, това ще натежи на цялото общество." Това каза членът на Националния съвет на ПП "Единение"...
          Общество

          16-годишен младеж задържан за въоръжен грабеж в заведение в Монтана

          Дамяна Караджова -
          Момче на 16 години от монтанското село Стубел е задържано след грабеж, извършен под заплаха с пистолет, съобщиха от ОДМВР – Монтана.
          Политика

          Президентът Радев отличи изявени български спортисти с Почетния знак (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова -
          Президентът Румен Радев връчи Почетния знак на държавния глава на изтъкнати български спортисти за техните изключителни заслуги към българския и световния спорт

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions