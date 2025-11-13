ЕС срещу САЩ: Разрив сред съюзниците заради операцията в Карибите

САЩ се оказват под нарастващ дипломатически натиск, след като ключови партньори от Г-7 публично се дистанцират от военната кампания на Вашингтон в Карибския регион и поставят под въпрос нейната законност.

- Реклама -

Франция реагира най-рязко. Министърът на външните работи Жан-Ноел Баро заяви, че Париж е „дълбоко обезпокоен“ от ситуацията и определи действията на САЩ като „нарушение на международното право“, което може да доведе до опасна ескалация.

Канада също подчерта, че няма участие в ударите по катери. Външният министър Анита Ананд отбеляза, че САЩ действат на база собствено разузнаване, а въпросът за законността е

„изключително от компетенцията на американските власти“.

В същото време британски медии съобщават, че Обединеното кралство е спряло част от обмена на разузнавателни данни с Вашингтон поради възможни правни рискове, свързани с операцията.

Колумбия предприе дори по-крайна стъпка – прекъсна сътрудничеството, определяйки случващото се като

„въпрос на човешки права“.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио опита да омекоти напрежението, като отхвърли критиките на съюзниците:

„Европейският съюз не определя какво е международно право… и няма да решава как САЩ защитават своята национална сигурност.“

Според The Washington Post кампанията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп в Карибския регион все по-осезаемо изолира САЩ, докато традиционните им партньори предпочитат да се разграничат от действията на Вашингтон.