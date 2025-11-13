ЕВРО 2028 ще стартира на 9 юни, а арена на финала ще бъде стадион „Уембли“ в Лондон

Програмата за Европейското първенство по футбол през 2028 беше потвърдена, като Уелс потенциално ще играе в откриващия мач на 9 юни на „Принсипалити Стейдиъм“ в Кардиф, докато първият двубой на Англия вероятно ще е в дома на Манчестър Сити – „Етихад“.

24 отбора ще си оспорват европейската корона на девет стадиона в Англия, Уелс, Шотландия и Република Ирландия между 9 юни и 9 юли. Финалът е на „Уембли“.

Четирите страни-домакини няма да се класират автоматично за шампионата на Стария континент, въпреки че ще играят всички мачове от груповата фаза пред своите фенове, ако се класират директно. Това означава, че Уелс може да играе в мача на откриването.

Ако Англия се класира, първият двубой на „Трите лъва“ ще бъде на „Етихад“. Последните им две срещи ще са на „Уембли“. Ако оглавят групата си, англичаните ще играят осминафинала на „Сейнт Джеймсис Парк“ в Нюкасъл. Четвъртфиналите и полуфиналите ще са на „Уембли“.

„Уембли“ ще е домакин на осем мача. Седем ще се играят на „Авива Стейдиъм“ в Дъблин, а по шест в Кардиф и на „Хемпдън Парк“ (Глазгоу). По пет ще се проведат на „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“ (Лондон), „Етихад“ (Манчестър), „Хил Дикинсън Стейдиъм“ (Ливърпул) и Сейнт Джеймсис Парк“ (Нюкасъл), а четири – на „Вила Парк“ (Бирмингам).

Евро 2028 ще бъде най-голямото Европейско първенство с над три милиона билета в продажба за феновете. Актуален носител на трофея е Испания, който победи Англия на финала в Германия миналото лято.