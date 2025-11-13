Финансовият парадокс: Норвегия губи, ЕС мълчи, войната продължава

Норвежкият вестник Aftenposten публикува анализ, който разкрива изненадващи финансови прогнози за разходите на Норвегия до 2029 г. в зависимост от развитието на войната в Украйна. Изданието разглежда три сценария: запазване на сегашната ситуация, победа на Украйна и победа на Русия.

- Реклама -

Според изчисленията, всяка от опциите води до сериозни разходи за Осло, но разликите между тях очертават интересни изводи за норвежките и европейските интереси.

Aftenposten отбелязва, че победата на Русия е напълно неприемлива за Норвегия, както в политически, така и във военностратегически план. В същото време обаче пълната победа на Украйна би удвоила разходите на страната за отбранителна и хуманитарна подкрепа, както и за укрепване на източния фланг на НАТО.

Тази финансова перспектива поставя Осло в парадоксална позиция. Макар Норвегия да подкрепя Киев политически и военно, икономическите прогнози показват липса на директен финансов интерес в украинска победа.

Анализът на изданието стига до мрачен извод – за много държави в Европа най-удобният вариант изглежда конфликтът да продължи в сегашната си форма, без категорична победа за нито една от страните.