НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 13.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Финансовият парадокс: Норвегия губи, ЕС мълчи, войната продължава

          0
          63
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Норвежкият вестник Aftenposten публикува анализ, който разкрива изненадващи финансови прогнози за разходите на Норвегия до 2029 г. в зависимост от развитието на войната в Украйна. Изданието разглежда три сценария: запазване на сегашната ситуация, победа на Украйна и победа на Русия.

          - Реклама -

          Според изчисленията, всяка от опциите води до сериозни разходи за Осло, но разликите между тях очертават интересни изводи за норвежките и европейските интереси.

          Aftenposten отбелязва, че победата на Русия е напълно неприемлива за Норвегия, както в политически, така и във военностратегически план. В същото време обаче пълната победа на Украйна би удвоила разходите на страната за отбранителна и хуманитарна подкрепа, както и за укрепване на източния фланг на НАТО.

          Тази финансова перспектива поставя Осло в парадоксална позиция. Макар Норвегия да подкрепя Киев политически и военно, икономическите прогнози показват липса на директен финансов интерес в украинска победа.

          Анализът на изданието стига до мрачен извод – за много държави в Европа най-удобният вариант изглежда конфликтът да продължи в сегашната си форма, без категорична победа за нито една от страните.

          „До последния украинец“ — така, според коментара в публикацията, може да бъде описано мълчаливото изключение, което някои европейски столици правят, когато става въпрос за реалните им стратегически и финансови интереси.

          Норвежкият вестник Aftenposten публикува анализ, който разкрива изненадващи финансови прогнози за разходите на Норвегия до 2029 г. в зависимост от развитието на войната в Украйна. Изданието разглежда три сценария: запазване на сегашната ситуация, победа на Украйна и победа на Русия.

          - Реклама -

          Според изчисленията, всяка от опциите води до сериозни разходи за Осло, но разликите между тях очертават интересни изводи за норвежките и европейските интереси.

          Aftenposten отбелязва, че победата на Русия е напълно неприемлива за Норвегия, както в политически, така и във военностратегически план. В същото време обаче пълната победа на Украйна би удвоила разходите на страната за отбранителна и хуманитарна подкрепа, както и за укрепване на източния фланг на НАТО.

          Тази финансова перспектива поставя Осло в парадоксална позиция. Макар Норвегия да подкрепя Киев политически и военно, икономическите прогнози показват липса на директен финансов интерес в украинска победа.

          Анализът на изданието стига до мрачен извод – за много държави в Европа най-удобният вариант изглежда конфликтът да продължи в сегашната си форма, без категорична победа за нито една от страните.

          „До последния украинец“ — така, според коментара в публикацията, може да бъде описано мълчаливото изключение, което някои европейски столици правят, когато става въпрос за реалните им стратегически и финансови интереси.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Нямаме допълнителни пари“: Зеленски моли ЕС за изземване на руските активи, за да спаси Украйна

          Пламена Ганева -
          Bloomberg съобщава, че украинският президент Владимир Зеленски е заявил, че съдбата на Украйна зависи пряко от решението на ЕС относно замразените руски активи —...
          Политика

          Фон дер Лайен: Путин компенсира неуспехите си на фронта с терор

          Никола Павлов -
          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи днес пред Европейския парламент в Брюксел три различни варианта за продължаване на финансовата подкрепа на...
          Политика

          ЕС срещу САЩ: Разрив сред съюзниците заради операцията в Карибите

          Георги Петров -
          САЩ се оказват под нарастващ дипломатически натиск, след като ключови партньори от Г-7 публично се дистанцират от военната кампания на Вашингтон в Карибския регион...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions