Фон дер Лайен: Путин компенсира неуспехите си на фронта с терор

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи днес пред Европейския парламент в Брюксел три различни варианта за продължаване на финансовата подкрепа на Европейския съюз за Украйна. Очаква се Европейският съвет да разгледа темата през декември и да вземе окончателно решение.

- Реклама -

Според Фон дер Лайен първата възможност е ЕС да изтегли заем от международните финансови пазари.

Втората е това да направят държавите членки чрез междуправителствено споразумение,

а третата предвижда да се използва запорираното руско имущество за предоставяне на заем на Украйна.

„Ако Русия изплати обезщетения на Украйна за войната, Киев ще може да върне заема,“ уточни председателят на ЕК.

Запорираните руски активи — потенциален източник на средства

Фон дер Лайен подчерта, че Европейската комисия работи съвместно с Белгия и останалите държави от ЕС относно механизма за използване на запорираните руски активи.

„Работим с Белгия и останалите държави от ЕС,“ заяви тя, напомняйки, че в Белгия се съхранява основната част от блокираните от ЕС средства на руската държава.

По думите ѝ, предоставянето на средства на Киев с помощта на тези активи е най-добрият начин Русия да осъзнае, че времето не е на нейна страна.

„Путин греши в сметките си“

Фон дер Лайен остро критикува действията на Кремъл и заяви, че руският президент Владимир Путин греши, ако вярва, че времето ще помогне на Русия да постигне целите си.

„Путин мисли, че с времето Русия ще постигне целите си на бойното поле, но това са грешни сметки,“ подчерта тя. „Всички искаме край на войната, но постигането на траен мир зависи от това Украйна да бъде силна и независима.“

Зимата — решаващ момент за конфликта

Председателят на ЕК предупреди, че предстоящата зима ще бъде показателна за бъдещето на войната, тъй като Путин се опитва да компенсира неуспехите си на бойното поле чрез терор срещу украинските граждани.

„Заради неуспехите си на бойното поле Путин тероризира украинците в навечерието на зимата с удари по енергийната инфраструктура,“ каза тя.

Фон дер Лайен завърши с призив ЕС да продължи да повишава цената за Русия да води война, като подчерта, че единственият път към стабилен мир минава през силна и устойчива Украйна.