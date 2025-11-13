Франция си подпечата билета за Световното

Франция си осигури място на Мондиал 2026 след категорична победа с 4:0 над Украйна на „Парк де Пренс“.

Килиан Мбапе откри резултата в 55-ата минута от дузпа. В 76-ата Майкъл Олисе удвои след добро подаване на Н’Голо Канте. Осем минути преди края Мбапе направи резултата 3:0, а в 88-ата Юго Екитике оформи крайното 4:0 след асистенция на капитана.

С този успех „петлите“ оглавяват група „D“ с 13 точки – на 6 пред Исландия и Украйна, които имат по 7 пункта един кръг преди края на квалификациите.