      четвъртък, 13.11.25
          Франция си подпечата билета за Световното

          "Петлите" с убедителна победа с 4:0 над Украйна

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Франция си осигури място на Мондиал 2026 след категорична победа с 4:0 над Украйна на „Парк де Пренс“.

          Килиан Мбапе откри резултата в 55-ата минута от дузпа. В 76-ата Майкъл Олисе удвои след добро подаване на Н’Голо Канте. Осем минути преди края Мбапе направи резултата 3:0, а в 88-ата Юго Екитике оформи крайното 4:0 след асистенция на капитана.

          С този успех „петлите“ оглавяват група „D“ с 13 точки – на 6 пред Исландия и Украйна, които имат по 7 пункта един кръг преди края на квалификациите.

