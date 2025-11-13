Голяма звезда почти сигурно ще играе на Световното

Националният отбор на Норвегия направи решителна крачка към първото си участие на световно първенство от 1998 година насам. Скандинавците, част от които е един от най-добрите футболисти в света Ерлинг Холанд, победиха Естония с убедителното 4:1 в Осло и с актив от 21 точки оглавяват група I в европейските квалификации за Мондиал 2026.

Теоретично Италия все още може да ги изравни, ако спечели оставащите си два мача – срещу Молдова и самата Норвегия. Въпреки това головата разлика е категорично в полза на норвежците: +29 срещу +10 при “скуадра адзура”, което на практика прави класирането на Норвегия сигурно.

На стадион „Улевал“ всички попадения паднаха след почивката. Александър Сьорлот откри резултата в 50-ата минута с удар с глава, а само две минути по-късно удвои – отново след отлична атака.

Капитанът Холанд се включи в головата серия в 56-ата минута за 3:0, а шест минути по-късно покачи на 4:0 с типичния си хищнически финал.

Естония стигна до почетен гол в 65-ата минута чрез Роби Саарма, който преодоля двама защитници и оформи крайното 4:1.

Успехът доближава Норвегия до исторически момент – първо участие на световно първенство от 1998 година и първо голямо първенство от Евро 2000 насам.