      четвъртък, 13.11.25
          Голяма звезда почти сигурно ще играе на Световното

          Норвегия практически си осигури класиране на големия форум

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Националният отбор на Норвегия направи решителна крачка към първото си участие на световно първенство от 1998 година насам. Скандинавците, част от които е един от най-добрите футболисти в света Ерлинг Холанд, победиха Естония с убедителното 4:1 в Осло и с актив от 21 точки оглавяват група I в европейските квалификации за Мондиал 2026.

          Теоретично Италия все още може да ги изравни, ако спечели оставащите си два мача – срещу Молдова и самата Норвегия. Въпреки това головата разлика е категорично в полза на норвежците: +29 срещу +10 при “скуадра адзура”, което на практика прави класирането на Норвегия сигурно.

          На стадион „Улевал“ всички попадения паднаха след почивката. Александър Сьорлот откри резултата в 50-ата минута с удар с глава, а само две минути по-късно удвои – отново след отлична атака.

          Капитанът Холанд се включи в головата серия в 56-ата минута за 3:0, а шест минути по-късно покачи на 4:0 с типичния си хищнически финал.

          Естония стигна до почетен гол в 65-ата минута чрез Роби Саарма, който преодоля двама защитници и оформи крайното 4:1.

          Успехът доближава Норвегия до исторически момент – първо участие на световно първенство от 1998 година и първо голямо първенство от Евро 2000 насам.

