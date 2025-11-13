Голямо разочарование за Кристиано Роналдо и компания

Португалия допусна първа загуба в световните квалификации от група „F“, след като падна с 0:2 при визитата си на Ирландия.

Трой Парът откри резултата в 17-ата минута след подаване на Лиъм Скейлс, а точно преди почивката той отбеляза и втория си гол. Кристиано Роналдо бе изгонен с първия червен картон в националната си кариера за удар с лакът.

Ирландия е трета със 7 точки. Португалия остава начело с 10 пункта и в последния кръг на 16 ноември ще приеме Армения — победа ще класира „мореплавателите“ за Мондиал 2026. Унгария е втора с 8 точки.