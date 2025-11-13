НА ЖИВО
          Хванаха шофьор с 3,29 промила алкохол на изхода на Бургас

          Снимка: БГНЕС
          52-годишен мъж от Бургас беше заловен да шофира с 3,29 промила алкохол на изхода на града в посока София, съобщиха от полицията.

          Инцидентът е станал на 12 ноември около 13:15 часа, в района на бензиностанция край Бургас, където полицаи спрели за проверка лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от нарушителя.

          Тестът с дрегер отчел висока концентрация на алкохол – 3,29 промила. Водачът е задържан за 24 часа, дал е кръвна проба за химически анализ, а колата му е иззета.

          По случая е образувано досъдебно производство.

          Правосъдие

          „Боклукгейт“: Делото срещу Бобокови стартира с искане за връщане на обвинението

          Дамяна Караджова -
          Стартът на процеса срещу бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови бе даден, но не без затруднения.
          Общество

          Скок в цените и разширяване на зоните: СОС гласува предложенията

          Дамяна Караджова -
          Паркирането в столицата влиза като водеща тема в днешното заседание на Столичния общински съвет.
          Общество

          Съветът на децата към председателя на ДАЗД проведе специално заседание за онлайн безопасността

          Владимир Висоцки -
          Съветът на децата към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) проведе специално заседание, на което постави темата за онлайн сигурността на...

