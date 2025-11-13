Хванаха шофьор с 3,29 промила алкохол на изхода на Бургас

52-годишен мъж от Бургас беше заловен да шофира с 3,29 промила алкохол на изхода на града в посока София, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 12 ноември около 13:15 часа, в района на бензиностанция край Бургас, където полицаи спрели за проверка лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от нарушителя.

Тестът с дрегер отчел висока концентрация на алкохол – 3,29 промила. Водачът е задържан за 24 часа, дал е кръвна проба за химически анализ, а колата му е иззета.

По случая е образувано досъдебно производство.