Инициатива настоява за безплатни противогрипни ваксини за всички деца до 7 години

Граждански организации, обединени в инициативата „Цветно утре за нашите деца“, част от проекта „Мрежа с грижа от 0 до 3“, настояват България да осигури безплатни сезонни противогрипни ваксини за всички деца от 0 до 7 години. Предложението вече е изпратено до комисиите по здравеопазване и по бюджет и финанси в парламента с апел за целево финансиране в бюджета на НЗОК за 2026 г. Подобна идея беше заявена и от Министерството на здравеопазването.

Директорът на програма „Първите 1000 дни“ Искра Стойкова подчерта, че инициативата е логично продължение на успешното въвеждане на безплатни лекарства за деца, действащо от 1 юли.

„Истинската превенция не е в антибиотиците, а в профилактиката – противогрипните ваксини намаляват инфекциите и съответно нуждата от антибиотици“, обясни тя.

Целта е ваксините да бъдат налични при педиатрите още септември–октомври догодина, паралелно с информационна кампания за родители и лекари.

От Пловдив в разговора се включи доц. д-р Христиана Бацелова, която категорично подкрепи предложението:

„Противогрипните ваксини са истинската превенция… Малките деца са основни разпространители в колективи, а ваксинирането им защитава и възрастните.“

Тя подчерта, че ползите са и обществени – по-малко заболявания, по-малко отсъствия от училище и работа, и по-ниско натоварване на здравната система.

Икономическият аспект също е важен. Здравният икономист Аркади Шарков смята, че държавата може да си позволи финансирането:

„Ваксинацията има възвращаемост между две и четири към едно.“

Ваксината струва около 27 лева, а ако инициативата обхване 150 хиляди деца, разходът за първата година би бил около 4 милиона лева – минимална сума на фона на бюджета на НЗОК от 10,5 милиарда лева. Разходът може да бъде покрит чрез механизма на реимбурсация.

Стойкова потвърди, че организациите са входирали официално искането към Министерството на финансите и НЗОК за допълнителен разход от 4 милиона лева за 2026 г., но засега има сигнали, че предложението няма да бъде включено.

В края на дискусията доц. Бацелова призова институциите: