Ивелин Михайлов: Опозиционните партии искат да сложат намордник на „Величие“

„Опозиционните партии искат да сложат намордник на „Величие“

Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Михайлов обясни, че от формацията му са взели решение да правят своите изказвания само в мраморното фоайе на Народното събрание и да се записват сами, след което да пускат записите от изказванията си в своите канали. Причината е, че медиите не желаели да ги отразяват.

Бойко Борисов е Капо ди тути капи на българската политика. Заслужава си за него да се напише книга и да се направи филм. Коментарът на Михайлов дойде във връзка с изнесената от Борисов днес информация, че е укривал Цветан Василев от Пеевски. Според госта било впечатляващо, че председателят на ГЕРБ е успял да убеди жертвите Василев и Доган да отидат при него за помощ.