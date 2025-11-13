НА ЖИВО
          Ивелин Михайлов: Опозиционните партии искат да сложат намордник на „Величие“

          „Опозиционните партии искат да сложат намордник на „Величие“

          Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Михайлов обясни, че от формацията му са взели решение да правят своите изказвания само в мраморното фоайе на Народното събрание и да се записват сами, след което да пускат записите от изказванията си в своите канали. Причината е, че медиите не желаели да ги отразяват.

          Бойко Борисов е Капо ди тути капи на българската политика. Заслужава си за него да се напише книга и да се направи филм. Коментарът на Михайлов дойде във връзка с изнесената от Борисов днес информация, че е укривал Цветан Василев от Пеевски. Според госта било впечатляващо, че председателят на ГЕРБ е успял да убеди жертвите Василев и Доган да отидат при него за помощ.

          „Хора от ГЕРБ ми казаха, че Бойко Борисов праща представители от „Възраждане“ в Русия. Бойко Борисов е типичен балкански субект, който иска да угоди и на САЩ и на Русия, но това да не е в полза на България“, заяви още гостът.

