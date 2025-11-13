НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 13.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Изненадваща визита: Радев посрещна Сиярто и обсъдиха разговора Тръмп-Орбан

          0
          3
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Държавният глава Румен Радев проведе среща с министъра на външните работи на Унгария Петер Сиярто, по време на посещението на унгарския дипломат в България, съобщиха от прессекретариата на президента. Разговорите се състояха в президентската институция и бяха посветени на перспективите пред Европа за справяне с настоящите геополитически и икономически предизвикателства.

          - Реклама -

          И Радев, и Сиярто изразиха обща позиция, че възстановяването на мира в Европа чрез дипломатически средства е първостепенна задача за Европейския съюз. Това, по думите им, е единственият устойчив път към сигурност и стабилност на континента.

          ЕС спира напълно вноса на руски газ до 2027 г. ЕС спира напълно вноса на руски газ до 2027 г.

          Двамата акцентираха и върху необходимостта от целенасочени действия за засилване на конкурентоспособността на европейската икономика, както и за укрепване на социалната и финансова стабилност в държавите членки.

          В рамките на срещата бяха обсъдени съвместните усилия на България и Унгария за подобряване на регионалната свързаност, включително надеждността на енергийните доставки и транспортните коридори. Президентът и унгарският външен министър потвърдиха ангажимента си към по-тясно икономическо сътрудничество между двете страни.

          „Само чрез реалистични политики и диалог Европа може да осигури устойчиво развитие и мир,“ бе посочено по време на разговорите.

          Дискутирани бяха и резултатите от неотдавнашната среща на унгарския премиер Виктор Орбан с текущия президент на Америка Доналд Тръмп, както и възможностите за задълбочаване на партньорството между Европа и САЩ в новите геополитически условия.

          Държавният глава Румен Радев проведе среща с министъра на външните работи на Унгария Петер Сиярто, по време на посещението на унгарския дипломат в България, съобщиха от прессекретариата на президента. Разговорите се състояха в президентската институция и бяха посветени на перспективите пред Европа за справяне с настоящите геополитически и икономически предизвикателства.

          - Реклама -

          И Радев, и Сиярто изразиха обща позиция, че възстановяването на мира в Европа чрез дипломатически средства е първостепенна задача за Европейския съюз. Това, по думите им, е единственият устойчив път към сигурност и стабилност на континента.

          ЕС спира напълно вноса на руски газ до 2027 г. ЕС спира напълно вноса на руски газ до 2027 г.

          Двамата акцентираха и върху необходимостта от целенасочени действия за засилване на конкурентоспособността на европейската икономика, както и за укрепване на социалната и финансова стабилност в държавите членки.

          В рамките на срещата бяха обсъдени съвместните усилия на България и Унгария за подобряване на регионалната свързаност, включително надеждността на енергийните доставки и транспортните коридори. Президентът и унгарският външен министър потвърдиха ангажимента си към по-тясно икономическо сътрудничество между двете страни.

          „Само чрез реалистични политики и диалог Европа може да осигури устойчиво развитие и мир,“ бе посочено по време на разговорите.

          Дискутирани бяха и резултатите от неотдавнашната среща на унгарския премиер Виктор Орбан с текущия президент на Америка Доналд Тръмп, както и възможностите за задълбочаване на партньорството между Европа и САЩ в новите геополитически условия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Ивет Лалова: Истинското доверие, уважаеми господин Президент, не се назначава, То се гласува

          Николай Минчев -
          Ивет Лалова коментира решението си да откаже да бъде част от Управителния съвет на федерацията по лека атлетика! Европейската шампионка от Хелзинки 2012 и участничка...
          Здраве

          Три столични болници спасиха родилка с високорискова бременност

          Дамяна Караджова -
          32-годишната Маринела от Долна Оряховица и новороденото ѝ момиченце са у дома след драматична, но успешно завършила бременност.
          Крими

          СДВР: Мъжът, прегазил куче, е в страната и е под гаранция от 5000 лева

          Никола Павлов -
          Наложена е парична гаранция от 5000 лева на мъжа, който прегази куче в столичния квартал „Разсадника“. Тази сутрин той се е явил с адвокат...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions