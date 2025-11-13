Изненадваща визита: Радев посрещна Сиярто и обсъдиха разговора Тръмп-Орбан

Държавният глава Румен Радев проведе среща с министъра на външните работи на Унгария Петер Сиярто, по време на посещението на унгарския дипломат в България, съобщиха от прессекретариата на президента. Разговорите се състояха в президентската институция и бяха посветени на перспективите пред Европа за справяне с настоящите геополитически и икономически предизвикателства.

И Радев, и Сиярто изразиха обща позиция, че възстановяването на мира в Европа чрез дипломатически средства е първостепенна задача за Европейския съюз. Това, по думите им, е единственият устойчив път към сигурност и стабилност на континента.

Двамата акцентираха и върху необходимостта от целенасочени действия за засилване на конкурентоспособността на европейската икономика, както и за укрепване на социалната и финансова стабилност в държавите членки.

В рамките на срещата бяха обсъдени съвместните усилия на България и Унгария за подобряване на регионалната свързаност, включително надеждността на енергийните доставки и транспортните коридори. Президентът и унгарският външен министър потвърдиха ангажимента си към по-тясно икономическо сътрудничество между двете страни.

„Само чрез реалистични политики и диалог Европа може да осигури устойчиво развитие и мир,“ бе посочено по време на разговорите.

Дискутирани бяха и резултатите от неотдавнашната среща на унгарския премиер Виктор Орбан с текущия президент на Америка Доналд Тръмп, както и възможностите за задълбочаване на партньорството между Европа и САЩ в новите геополитически условия.