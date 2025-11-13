НА ЖИВО
      четвъртък, 13.11.25
          - Реклама -
          ИЗВЪНРЕДНО: Пожар в голям квартал в София (СНИМКИ)

          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Голям пожар избухна тази сутрин в столичния квартал „Филиповци“, съобщава Glasnews.bg.
          Според очевидци огънят се разпространява бързо между постройките, а гъсти облаци дим се виждат от километри.

          „Филиповци гори, пожарната не може да стигне до къщата,“ разказа очевидец от мястото на инцидента.

          По предварителна информация пламъците са обхванали къща в ромското гето, където според неофициални данни живеят над 10 000 души, голяма част от тях в незаконни постройки.

          Пожарната на място, но достъпът е силно затруднен

          На мястото са изпратени няколко екипа на пожарната, но спасителните действия се затрудняват заради тесните улици и липсата на инфраструктура в района.
          Към момента няма информация за пострадали, но опасността от разпространение на огъня остава висока.

          Жителите: „Това е поредният пожар – никой не контролира какво се случва“

          Местни жители коментират, че това не е първият подобен инцидент в квартала.

          „Това е поредният пожар през последните години и още едно доказателство за пълната липса на контрол над зоната,“ казаха хора от района.

          Според тях проблемите с нерегламентираното строителство, липсата на противопожарна инфраструктура и опасните условия на живот са хронични и пренебрегвани от институциите.

          Жители на „Люлин" на протест – не искат ромите от гетото в „Захарна фабрика"

          Очаква се официална информация от МВР

          Полиция и екипи на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ продължават да работят на място.

          - Реклама -

