ИЗВЪНРЕДНО: Пожар в голям квартал в София (СНИМКИ)

Голям пожар избухна тази сутрин в столичния квартал „Филиповци“, съобщава Glasnews.bg. Според очевидци огънят се разпространява бързо между постройките, а гъсти облаци дим се виждат от километри.
По предварителна информация пламъците са обхванали къща в ромското гето, където според неофициални данни живеят над 10 000 души, голяма част от тях в незаконни постройки.
Пожарната на място, но достъпът е силно затруднен
На мястото са изпратени няколко екипа на пожарната, но спасителните действия се затрудняват заради тесните улици и липсата на инфраструктура в района. Към момента няма информация за пострадали, но опасността от разпространение на огъня остава висока.
Жителите: „Това е поредният пожар – никой не контролира какво се случва“
Местни жители коментират, че това не е първият подобен инцидент в квартала.
Според тях проблемите с нерегламентираното строителство, липсата на противопожарна инфраструктура и опасните условия на живот са хронични и пренебрегвани от институциите.
Очаква се официална информация от МВР
Полиция и екипи на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ продължават да работят на място.
