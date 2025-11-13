ИЗВЪНРЕДНО: Пожар в голям квартал в София (СНИМКИ)

Голям пожар избухна тази сутрин в столичния квартал „Филиповци“, съобщава Glasnews.bg.

Според очевидци огънят се разпространява бързо между постройките, а гъсти облаци дим се виждат от километри.

„Филиповци гори, пожарната не може да стигне до къщата,“ разказа очевидец от мястото на инцидента. - Реклама -

По предварителна информация пламъците са обхванали къща в ромското гето, където според неофициални данни живеят над 10 000 души, голяма част от тях в незаконни постройки.

Пожарната на място, но достъпът е силно затруднен

На мястото са изпратени няколко екипа на пожарната, но спасителните действия се затрудняват заради тесните улици и липсата на инфраструктура в района.

Към момента няма информация за пострадали, но опасността от разпространение на огъня остава висока.

Жителите: „Това е поредният пожар – никой не контролира какво се случва“

Местни жители коментират, че това не е първият подобен инцидент в квартала.

„Това е поредният пожар през последните години и още едно доказателство за пълната липса на контрол над зоната,“ казаха хора от района.

Според тях проблемите с нерегламентираното строителство, липсата на противопожарна инфраструктура и опасните условия на живот са хронични и пренебрегвани от институциите.

Очаква се официална информация от МВР

Полиция и екипи на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ продължават да работят на място.