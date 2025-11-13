Яник Синер се класира лесно за полуфиналите на заключителния Мастърс

Яник Синер е първият полуфиналист в заключителния Мастърс на осемте най-добри в Торино. Шампионът от миналата година постигна втора поредна чиста победа в група Бьорн Борг, след като се наложи над Александър Зверев с 6-4, 6-3 за близо час и 40 минути игра.

Местният любимец на публиката доминира с леки изключения. Той трябваше да спасява две точки за пробив в откриващия си сервис гейм, както и три в третия гейм на втората част. Общо, италианецът отрази и седемте възможности пред Зверев. Синер направи по един пробив в двата сета и така постигна 28-та си поредна победа в зала – серия, която датира от загубения финал в Торино преди две години, когато Яник отстъпи на Новак Джокович. В добавка, Зверев загуби за пети последователен път от Синер – тази поредица започна с финала на Аустрелиън Оупън, а наскоро Саша падна от италианеца и във Виена и Париж.

Синер чака на 1/2-финалите завършилия на второ място в група Джими Конърс, като продължава да таи надежди, че ще завърши годината като номер 1. Той ще трябва да разчита на сънародника си и дебютант Лоренцо Музети да нанесе поражение на Карлос Алкарас днес за целта. Ако испанецът триумфира днес, то той ще си гарантира първото място след края на турнира.

Зверев от своя страна продължава битката за класиране напред. Шампионът от 2018 и 2021 се изправя срещу Феликс Оже-Алиасим в последния си двубой от груповата фаза, като канадецът също е с победа и загуба дотук, след като направи страхотен обрат срещу Бен Шелтън.