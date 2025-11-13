НА ЖИВО
          Йокич и Къри във вихъра си при успехи на Денвър и Голдън Стейт

          В останалите срещи от вечерната сесия победи постигнаха Оклахома, Атланта, Финикс, Портланд, Кливланд, Бостън, Орландо, Детройт и Шарлът

          Снимка: БГНЕС
          Никола Йокич изригна с 55 точки при победата на Денвър Нъгетс над Ел Ей Клипърс със 130:116 като гост в поредна среща от редовния сезон на НБА.

          По този начин звездата на „буците“ изравни досегашното върхово постижение през кампанията, което се държеше от настоящия MVP на Лигата Шей-Гилджъс Александър, отбелязал 55 при успеха на Оклахома Сити Тъндър над Индиана Пейсърс.

          Йокич, трикратен избор за Най-полезен играч, добави 12 борби и 6 асистенции, като завърши с 18/23 от игра, 5/6 от тройката и 14/16 от наказателната линия. Това бе шести пореден успех за Денвър, който е втори на Запад с баланс 9-2.

          В друг мач, Стеф Къри проведе наказателна акция срещу Сан Антонио Спърс в Тексас. Звездата на Голдън Стейт Уориърс избухна с 46 точки за победата над „шпорите“ със 125:120. „Воините“ превъзмогнаха цели два трипъл-дабъла от другата страна на паркета. Виктор Уембаняма приключи с 31 точки, 15 борби и 10 асистенции, макар че направи и цели 8 грешки, а Стефон Касъл записа първия си трипъл-дабъл в кариерата – 23 пункта, 10 овладени топки и 10 завършващи подавания.

          Шампионите от Оклахома пък вече имат 12 победи в 13 срещи, след като сгазиха Ел Ей Лейкърс със 121:92 у дома.

          Останалите резултати:

          Шарлът Хорнетс – Милуоки Бъкс 111:100

          Детройт Пистънс – Чикаго Булс 124:113

          Ню Йорк Никс – Орландо Меджик 107:124

          Бостън Селтикс – Мемфис Гризлис 131:95

          Маями Хийт – Кливланд Кавалиърс 116:130

          Хюстън Рокетс – Вашингтон Уизардс 135:112

          Ню Орлиънс Пеликанс – Портланд Трейл Блейзърс 117:125

          Далас Маверикс – Финикс Сънс 114:123

          Сакраменто Кингс – Атланта Хоукс 100:133

