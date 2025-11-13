НА ЖИВО
          Канада ще ограничи драстично броя на временните жители през 2026 г.

          Снимка: EconomyGlobal.com
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          През 2026 г. Канада планира значително да намали броя на временните жители, които ще бъдат допуснати в страната, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на новия имиграционен план на правителството.

          - Реклама -

          Според федералния бюджет, Канада ще приеме 385 000 временни жители през 2026 г. – с 43% по-малко в сравнение с квотата за 2025 г. През следващите две години се предвижда броят да спадне допълнително до 370 000 души.

          За сравнение, миналогодишният имиграционен план предвиждаше над 516 000 нови временни жители.
          Министърът на финансите Франсоа-Филип Шампан заяви, че страната е достигнала своя лимит и е време за по-балансиран подход:

          „Канадците разбират, че сме достигнали границите си. Не затваряме вратите, но се стремим към по-устойчиви нива на имиграция.“

          По-малко студенти и сезонни работници

          Докладът показва, че през 2025 г. броят на временните чуждестранни работници е намалял наполовина спрямо предходната година, а международните студенти – с 60%.
          Същевременно броят на търсещите убежище е спаднал с около една трета.
          Въпреки ограниченията, Канада ще продължи да предоставя постоянно пребиваване на 380 000 души годишно, както и досега.

          Икономически цели

          Новият имиграционен подход цели по-добро съгласуване между миграционната политика и нуждите на икономиката.
          Правителството възнамерява да увеличи дела на икономическите мигранти от 59% на 64% в рамките на три години.
          Предвидена е и еднократна мярка, която ще ускори получаването на постоянен статут за 33 000 работещи по временни визи, както и нова програма за притежатели на американски визи H-1B, насочена към специалисти в технологичния сектор.
          Освен това, Канада ще инвестира 1,7 милиарда долара за 13 години, за да привлече висококвалифицирани изследователи в университетите.

          Обществено напрежение

          През последните пет години делът на канадците, които смятат, че страната приема твърде много имигранти, е нараснал до над 56%.
          В същото време правозащитни организации осъждат новата политика.

          „Това е опит да се прехвърли вината върху мигрантите за проблеми, които самото правителство е създало – от недостиг на жилища до претоварена здравна система,“

          коментира Саид Хюсан от Мрежата за правата на мигрантите.

          Въпреки критиките, властите подчертават, че свиването на имиграцията е необходимо, за да се стабилизира пазарът на труда и да се облекчи натискът върху социалните системи на страната.

          За сравнение, миналогодишният имиграционен план предвиждаше над 516 000 нови временни жители.

