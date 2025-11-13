НА ЖИВО
          Като по навик: Марица ще играе в Шампионската лига за девети път поред

          Родният представител спечели с 3:0 гейма и реванша срещу хърватския Динамо Загреб в решаващия кръг за влизане в груповата фаза на надпреварата

          Снимка: volleymaritza.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          За девети пореден сезон Марица ще играе в групите на най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир – Шампионската лига. Това стана факт след като „жълто-сините“ спечелиха и реванша срещу хърватския Динамо Загреб в решаващия кръг за влизане в груповата фаза на надпреварата. Възпитаничките на старши треньора Ахметджан Ершимшек постигнаха нов успех с 3:0 (25:13, 25:10, 25:20) гейма в зала „Колодрума“ и така след чистата победа в хърватската столица в първия мач, елиминираха своя съперник.

          Марица взе инициативата от самото начало на двубоя и отвори ранен аванс от 8:2, който увеличи до 16:9 в средата на гейма. Това даде необходимата увереност на маричанки, които до края разгърнаха потенциала си в нападение и взеха категорично първата част след 25:13.

          Българският шампион пренесе импулса в играта си и във втория гейм, който започна със серия от 12:4 за пловдивчанки. Силният начален удар даде възможност и на блокадата на Марица да заработи, за да може разликата да достигне 13 точки при 20:7. Така и втората част отиде на сметката на „жълто-сините“ с 25:10 след атака на Виктория Коева.

          Състезателките на Ахметджан Ершимшек успяха да си осигурят преднина от три точки в началото на третия гейм, която поддържаха безпроблемно до 18:15. След това шампионките на България спечелиха три поредни разигравания за 21:15 и Кая Николова затвори мача с точка за 25:20.

          Най-резултатна за победата на маричанки беше Ива Дудова с 18 точки, от които 4 аса. С 9 точки се отчете Борислава Съйкова, а по 8 добавиха Виктория Коева и Боряна Ангелова.

          Така Марица продължава напред към груповата фаза на Шампионската лига и попада в Група Е на турнира, където са още полският Девелопрес Жешув, шампионът на Германия Палмберг Шверин и френският Льовалуа Пари Сен Клу.

          Мачовете в групите започват в края на месец ноември и ще продължат до февруари, като всеки ще играе срещу всеки като домакин и гост. 

