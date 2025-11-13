НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Коледният пост приближава: Ръководство за 40-дневния път към Рождество

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          На 15 ноември православната църква поставя началото на Коледните пости40-дневен период на духовно и физическо пречистване, подготвящ вярващите за Рождество Христово. Наричан още Рождественски пост, той продължава до Бъдни вечер (24 декември) и се възприема като време за смирение, умереност и вътрешно подреждане.

          За разлика от диетите, постът е духовна практика, а не наказание или лишение. Духовниците напомнят, че целта му е успокояване на ума, ограничаване на вредните навици и проявяване на прошка, а не просто въздържание от храна.

          „Истинският пост не е в това какво слагаме на трапезата, а какво допускаме в сърцето си“, гласи едно от напътствията на духовните наставници.

          Подготовката за поста е от голямо значение. Препоръчва се плавен преход към растителна храна и предварително осигуряване на постни продукти и подправки, за да се избегне еднообразието в менюто.

          Рождественският пост е по-лек от Великденския, тъй като включва дни, в които са позволени риба и вино. Важно е обаче въздържанието да бъде осъзнато и умерено, без крайности.

          Започват Коледните пости! Какво не трябва да ядем през следващите 40 дни Започват Коледните пости! Какво не трябва да ядем през следващите 40 дни

          Първите дни често са най-трудни за организма, затова се препоръчват достатъчно вода, редовно хранене и пълноценен сън. Чувството за глад често е емоционално, а не физическо, и именно тогава се проявява вътрешната дисциплина.

          „По-добре е човек да се въздържи от обида, отколкото от месо“ – напомня народната мъдрост, която разкрива истинския смисъл на поста.

          За поддържане на доброто здраве през зимата е важно да се следи приемът на витамини B12, D и желязо. Но над всичко стои духовната нагласа – по-малко гняв, повече добри думи и търпение.

          Кулминацията на поста е на Бъдни вечер (24 декември), когато на трапезата се поднасят нечетен брой постни ястия. Ритуалът символизира завършека на подготовката и посрещането на Рождество Христово – празник на вярата, семейството и вътрешния мир.

          11-12-2023 Диетологът проф. Донка Байкова пред Евроком: Постите преди религиозни празници не са диета за отслабване, а добър модел на хранене 11-12-2023 Диетологът проф. Донка Байкова пред Евроком: Постите преди религиозни празници не са диета за отслабване, а добър модел на хранене

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

