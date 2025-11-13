Комисията по отбрана отхвърли ветото на президента за пенсионната възраст на висшите военни

Парламентарната комисия по отбрана преодоля ветото на президента Румен Радев върху част от промените в Закона за отбраната и въоръжените сили, след проведено извънредно заседание. Върнатите за ново обсъждане текстове са свързани с увеличаването на пределната възраст за пенсиониране на висшия офицерски състав.

- Реклама -

Основното възражение на държавния глава е срещу повишаването на пределната възраст за военна служба, посочи секретарят по отбраната Димитър Стоянов, който представи президентските мотиви.

Според Радев, увеличаването на възрастта не решава проблема с некомплекта във въоръжените сили, а напротив — създава условия за застой в кариерното развитие и блокира младите кадри.

От своя страна министърът на отбраната Атанас Запрянов защити приетите изменения, заявявайки, че те целят балансиране на системата и осигуряване на яснота при прилагането на разпоредбите, което ще гарантира правата на военнослужещите.

На практика промяната засяга пряко началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов — вместо да се пенсионира през 2026 г., той ще може да завърши втория си мандат, който изтича през 2028 г.

Според доклада на комисията, ветото е било преодоляно с 11 гласа „за“, дадени от ГЕРБ–СДС, ДПС–Ново начало, БСП–Обединена левица, „Има такъв народ“ и АПС.