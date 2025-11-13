НА ЖИВО
          Комисията по отбрана отхвърли ветото на президента за пенсионната възраст на висшите военни

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Парламентарната комисия по отбрана преодоля ветото на президента Румен Радев върху част от промените в Закона за отбраната и въоръжените сили, след проведено извънредно заседание. Върнатите за ново обсъждане текстове са свързани с увеличаването на пределната възраст за пенсиониране на висшия офицерски състав.

          Основното възражение на държавния глава е срещу повишаването на пределната възраст за военна служба, посочи секретарят по отбраната Димитър Стоянов, който представи президентските мотиви.

          Според Радев, увеличаването на възрастта не решава проблема с некомплекта във въоръжените сили, а напротив — създава условия за застой в кариерното развитие и блокира младите кадри.

          Радев наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили Радев наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили

          От своя страна министърът на отбраната Атанас Запрянов защити приетите изменения, заявявайки, че те целят балансиране на системата и осигуряване на яснота при прилагането на разпоредбите, което ще гарантира правата на военнослужещите.

          На практика промяната засяга пряко началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов — вместо да се пенсионира през 2026 г., той ще може да завърши втория си мандат, който изтича през 2028 г.

          Според доклада на комисията, ветото е било преодоляно с 11 гласа „за“, дадени от ГЕРБ–СДС, ДПС–Ново начало, БСП–Обединена левица, „Има такъв народ“ и АПС.

          1 коментар

          1. Отхвърляйте, отхвърляйте! Волът като рие пръстта с рогата си, хвърля пръстта на гърба си! Вашето си седи и е на ръба!

