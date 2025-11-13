Корнелия Нинова: Бюджетът е корупционен, неграмотен и лош

„Минимумът за един месец, за да живее нормално един човек, е 1540. Колко пенсионери получават такива пари?“

Това каза председателят на ПП „Непокорна България“ Корнелия Нинова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Нинова обясни, че от този бюджет ще бъдат ощетени всички социални групи – млади, пенсионери, деца, дребен и среден бизнес.

По думите на председателя на „Непокорна България“ печеливши ще бъдат депутати, министри, членове на регулаторите, банките и концесионерите. Тя посочи, че заемащите висши държавни служби ще получават увеличение на заплатите на всеки тир месеца.