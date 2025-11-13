НА ЖИВО
          Корнелия Нинова: Бюджетът е корупционен, неграмотен и лош

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Минимумът за един месец, за да живее нормално един човек, е 1540. Колко пенсионери получават такива пари?“

          Това каза председателят на ПП „Непокорна България“ Корнелия Нинова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Нинова обясни, че от този бюджет ще бъдат ощетени всички социални групи – млади, пенсионери, деца, дребен и среден бизнес.

          По думите на председателя на „Непокорна България“ печеливши ще бъдат депутати, министри, членове на регулаторите, банките и концесионерите. Тя посочи, че заемащите висши държавни служби ще получават увеличение на заплатите на всеки тир месеца.

          „Когато бях в Народното събрание четири пъти внасят промени в закона за намаляване на заплатите на депутатите, но така и не се прие“, заяви още гостът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Бюджет 2026 е внесен в парламента въпреки бойкота на бизнеса, Борисов го обвърза с този на САЩ

          Екип Евроком
          Проектобюджетът на България за 2026 г. беше официално внесен в Народното събрание, след като получи одобрение от Министерския съвет. Това съобщи БНТ. Заедно с...
          Политика

          Ивелин Михайлов: Опозиционните партии искат да сложат намордник на „Величие“

          Златина Петкова
          "Опозиционните партии искат да сложат намордник на "Величие" Това каза председателят на ПГ на "Величие" Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването "Делници" с...
          България

          Николай Кючуков: 14 милиарда ще бъде увеличението на заплатите в държавния сектор

          Златина Петкова
          "14 милиарда ще бъде увеличението на заплатите в държавния сектор, това ще натежи на цялото общество." Това каза членът на Националния съвет на ПП "Единение"...

