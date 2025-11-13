НА ЖИВО
          Европа Политика

          Корупционният скандал в Украйна: Зеленски проговори за връзките си с Миндич

          Снимка: Facebook
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в интервю за Bloomberg, че е преустановил всякаква комуникация със своя дългогодишен бизнес партньор и съсобственик на студио „Квартал-95“ — Тимур Миндич, веднага след като разследването за корупция в енергийния сектор е станало публично.

          „Най-важното са присъдите за тези хора, които са виновни. Президентът на държава, която е в състояние на война, не може да има приятели“, категоричен бе Зеленски.

          Изявлението му идва на фона на спекулации, че украинският президент може да е провел разговор с Миндич по време на разследването на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) — твърдение, което Зеленски не потвърди, но индиректно отхвърли с думите си.

          Миналия понеделник НАБУ започна мащабна операция за разкриване на корупционни практики в енергетиката, като разпространи снимки от обиски, на които се виждат чанти, пълни с пачки чуждестранна валута. Точният размер на иззетите средства все още не е официално обявен.

          Според данните на антикорупционната служба, престъпната организация, в която Миндич е сочен за ключова фигура, извличала неправомерни облаги от контрагенти на държавната компания „Енергоатом“, като изисквала подкупи между 10% и 15% от стойността на договорите. На компаниите-доставчици били поставяни условия да плащат, за да не бъдат блокирани плащанията им или отстранени от системата на държавния енергиен гигант.

          Специализираната операция по документиране на престъпната дейност е продължила над 15 месеца, започвайки още през лятото на 2024 г. Според разследващите, около 100 милиона долара са били легализирани чрез „бек-офис“ в центъра на Киев, функционирал като основен канал за „изпиране“ на парите.

          „На фона на този скандал Киев рискува да загуби цялата подкрепа от западните си партньори,“ предупреди депутатът от Върховната рада Ирина Герашченко, коментирайки политическите последици от случая.

