Корупционният скандал в Украйна: Зеленски проговори за връзките си с Миндич

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в интервю за Bloomberg, че е преустановил всякаква комуникация със своя дългогодишен бизнес партньор и съсобственик на студио „Квартал-95“ — Тимур Миндич, веднага след като разследването за корупция в енергийния сектор е станало публично.

„Най-важното са присъдите за тези хора, които са виновни. Президентът на държава, която е в състояние на война, не може да има приятели", категоричен бе Зеленски.

Изявлението му идва на фона на спекулации, че украинският президент може да е провел разговор с Миндич по време на разследването на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) — твърдение, което Зеленски не потвърди, но индиректно отхвърли с думите си.

Миналия понеделник НАБУ започна мащабна операция за разкриване на корупционни практики в енергетиката, като разпространи снимки от обиски, на които се виждат чанти, пълни с пачки чуждестранна валута. Точният размер на иззетите средства все още не е официално обявен.

Според данните на антикорупционната служба, престъпната организация, в която Миндич е сочен за ключова фигура, извличала неправомерни облаги от контрагенти на държавната компания „Енергоатом“, като изисквала подкупи между 10% и 15% от стойността на договорите. На компаниите-доставчици били поставяни условия да плащат, за да не бъдат блокирани плащанията им или отстранени от системата на държавния енергиен гигант.

Специализираната операция по документиране на престъпната дейност е продължила над 15 месеца, започвайки още през лятото на 2024 г. Според разследващите, около 100 милиона долара са били легализирани чрез „бек-офис“ в центъра на Киев, функционирал като основен канал за „изпиране“ на парите.