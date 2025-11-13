НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 13.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Кристиано Роналдо: Надявам се да не ме освиркват твърде много утре

          "Кълна се, че ще опитам да бъда добро момче" - допълни португалската звезда преди срещата на националния му тим срещу Република Ирландия

          0
          3
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Кристиано Роналдо обеща да бъде „добро момче“, предвид очакванията за освирквания по свой адрес тази вечер.

          - Реклама -

          Капитанът на Португалия ще изведе своите във визитата на Република Ирландия в Дъблин, месец след като отпразнува бурно в лицето на Джейк О’Брайън победния гол на Рубен Невеш в мача между двата отбора в Лисабон.

          Роналдо беше категоричен на пресконференцията преди срещата, че е фокусиран върху това да помогне на отбора да си гарантира място на Мондиал 2026, който ще бъде последен в неговата забележителна кариера.

          „Наистина харесвам феновете тук. Страхотна е подкрепата, която дават за националния отбор. За мен е удоволствие отново да дойда и да играя тук. Разбира се, че ще бъде трудно. Надявам се да не ме освиркват твърде много утре. Кълна се, че ще опитам да бъда добро момче. Но, естествено, аз съм професионалист. Опитвам се да печеля и да вкарвам голове, за да помогна на отбора ми. Сигурен съм, че ни чака тежко изпитание“, каза Роналдо пред журналистите. 

          Кристиано Роналдо обеща да бъде „добро момче“, предвид очакванията за освирквания по свой адрес тази вечер.

          - Реклама -

          Капитанът на Португалия ще изведе своите във визитата на Република Ирландия в Дъблин, месец след като отпразнува бурно в лицето на Джейк О’Брайън победния гол на Рубен Невеш в мача между двата отбора в Лисабон.

          Роналдо беше категоричен на пресконференцията преди срещата, че е фокусиран върху това да помогне на отбора да си гарантира място на Мондиал 2026, който ще бъде последен в неговата забележителна кариера.

          „Наистина харесвам феновете тук. Страхотна е подкрепата, която дават за националния отбор. За мен е удоволствие отново да дойда и да играя тук. Разбира се, че ще бъде трудно. Надявам се да не ме освиркват твърде много утре. Кълна се, че ще опитам да бъда добро момче. Но, естествено, аз съм професионалист. Опитвам се да печеля и да вкарвам голове, за да помогна на отбора ми. Сигурен съм, че ни чака тежко изпитание“, каза Роналдо пред журналистите. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мирчев срещу Борисов: Предупредил ли те е Цветан Василев, че можеш да загубиш активи?

          Екип Евроком -
          От „Демократична България“ (ДБ) призоваха ГЕРБ да изпълнят обещанието, дадено от Бойко Борисов, и да подкрепят искането за освобождаване на Антон Славчев от състава...
          Футбол

          Съдийска бригада от Шотландия ще свири квалификацията Турция – България

          Николай Минчев -
          Шотландска бригада ще ръководи световната квалификация между Турция и България в събота вечер. Двубоят в Бурса е насрочен за 15 ноември от 19:00 часа...
          Футбол

          ЕВРО 2028 ще стартира на 9 юни, а арена на финала ще бъде стадион „Уембли“ в Лондон

          Николай Минчев -
          Програмата за Европейското първенство по футбол през 2028 беше потвърдена, като Уелс потенциално ще играе в откриващия мач на 9 юни на "Принсипалити Стейдиъм"...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions