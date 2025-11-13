Кристиано Роналдо: Надявам се да не ме освиркват твърде много утре

Кристиано Роналдо обеща да бъде „добро момче“, предвид очакванията за освирквания по свой адрес тази вечер.

Капитанът на Португалия ще изведе своите във визитата на Република Ирландия в Дъблин, месец след като отпразнува бурно в лицето на Джейк О’Брайън победния гол на Рубен Невеш в мача между двата отбора в Лисабон.

Роналдо беше категоричен на пресконференцията преди срещата, че е фокусиран върху това да помогне на отбора да си гарантира място на Мондиал 2026, който ще бъде последен в неговата забележителна кариера.

„Наистина харесвам феновете тук. Страхотна е подкрепата, която дават за националния отбор. За мен е удоволствие отново да дойда и да играя тук. Разбира се, че ще бъде трудно. Надявам се да не ме освиркват твърде много утре. Кълна се, че ще опитам да бъда добро момче. Но, естествено, аз съм професионалист. Опитвам се да печеля и да вкарвам голове, за да помогна на отбора ми. Сигурен съм, че ни чака тежко изпитание“, каза Роналдо пред журналистите.