      четвъртък, 13.11.25
          КЗК започна производства срещу „Булгартрансгаз" и Министерството на земеделието след жалби по ЗОП

          СНИМКА: БГНЕС
          Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала две отделни производства след жалби, подадени от „Ековат – България“ ЕООД по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

          Първото производство е насочено срещу „Булгартрансгаз“ ЕАД. То е по повод решение на газовия оператор, свързано с поддръжката на сервитутите на газопроводи, преминаващи през горски територии и необработваеми земи. Решението на антимонополния орган за стартиране на производството е публикувано на официалния му уебсайт.

          Второто производство е образувано срещу Министерството на земеделието и храните. Жалбата на „Ековат – България“ ЕООД в този случай е срещу решение за възлагане на ремонтно-възстановителни дейности на язовир „Рабиша“. Конкретният обект включва ремонт на Видболската и Арчарската пълнещи деривации в община Белоградчик.

