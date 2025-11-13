КЗК започна производства срещу „Булгартрансгаз“ и Министерството на земеделието след жалби по ЗОП

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала две отделни производства след жалби, подадени от „Ековат – България“ ЕООД по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Първото производство е насочено срещу „Булгартрансгаз“ ЕАД. То е по повод решение на газовия оператор, свързано с поддръжката на сервитутите на газопроводи, преминаващи през горски територии и необработваеми земи. Решението на антимонополния орган за стартиране на производството е публикувано на официалния му уебсайт.

Второто производство е образувано срещу Министерството на земеделието и храните. Жалбата на „Ековат – България“ ЕООД в този случай е срещу решение за възлагане на ремонтно-възстановителни дейности на язовир „Рабиша“. Конкретният обект включва ремонт на Видболската и Арчарската пълнещи деривации в община Белоградчик.