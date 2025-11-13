Любо Пенев: Показателно е, че Левски е първи с два пъти по-малък бюджет от ЦСКА и Лудогорец

Един от най-големите играчи в историята на българския футбол Любослав Пенев говори по актуални теми, свързани с родните тимове. Ел Голеадор обърна внимание на сегашното положение в ЦСКА, ситуацията около Левски, като не подмина случилото се на последното пловдивско дерби. Интервюто на Любо Пенев бе дадено пред Дарик радио и сайта „dsport“.

„Нормално, всичко е наред. В момента съм в Испания. Гледах Атлетико Мадрид – Леванте и Райо Валекано – Реал Мадрид. Много отбори трудно играят като гост на Райо, беше след участие в Европа. Интересна ми беше мотивацията и какво ще променят отборите за мачовете в Ла Лига“, започна Любослав Пенев.

За Левски и Хулио Веласкес:

С оглед престоя му в Испания, бе направена връзката с Хулио Веласкес, който е начело на Левски: „Той е испански треньор, няма как да не работи по испанска методика. Учен е там и работи по този начин. Искам да отбележа нещо много важно – той е избран да ръководи отбора, дадена му е пълна свобода и е оставен да работи. Неслучайно си поднови договора, една рентабилна работа. Един отбор с два пъти по-малки от заплати, нещо около 10-11 милиона лева, от ЦСКА и Лудогорец, е първи с определена разлика. Това е доста показателно.“

„Лудогорец е извън тройката, ЦСКА сега се добра до шестицата с доста мъки, но това е реалната ситуация. За мен не е случайно, защото в Левски имаш трима – Сираков, Боримиров и Йовов. Бивши футболисти, които са играли на високо ниво в България, след това в Германия и Испания. Това е много важно и е голямо предимство за Левски“, сподели Любослав Пенев.

Какво е испанското в Левски? „Виждам организацията в бързия преход, високата преса, изпълненията при корнери, фалове, статични ситуации. Доста неща са. Не му познавам работата от близко, но това е, което виждам.“

За дербито между „сини“ и „червени“:

„Гледах го, беше ранен мач. Очаквах повече от отборите. За мен слаба продукция. Даже не споменавам думата футбол. Ако е имало футбол, то е било 1/4 или 1/5 от целия мач. Даже и това е много. Аз лично не харесах това, което се предложи като игра. Целта на дербито е да спечелиш. Въпросът е каква цел си поставят треньорите, могат да си поставят за цел загуба или равен. Имаш три знака. Единият треньор спечели, другият загуби.

Аз не видях футбола, който исках да видя. Повече облик от Левски през първото полувреме, от ЦСКА не можах да видя стил, тази игра да искаш да победиш, да покажеш нещо на зрителите. 30-35 хиляди публика. Разбира се, когато отборът побеждава, си доволен.

Аз отивам малко по-нататък, няма да давам съвети на треньорите, всеки си има свои разбирания. Когато отборът спечели, не се фокусирам приоритетно върху: „Абе, спечелихме“. Не, аз се фокусирам върху начина, по който сме спечелили мача. Така се продължава в правилната насока, защото после идва нов мач. Фокусът е върху това по какъв начин спечелиш.“

За положението в ЦСКА:

„След мача в ЦСКА си направиха страхотен купон още през нощта след мача, има пауза за националните отбори. От здравословна и физическа форма това е недопустимо. Отборът отива, почива си, отива да се възстанови физически и психически. Напитките са важни. Когато възстанови този организъм, се разпускат и имат два дни почивка. Това не е нож с две остриета, а с много повече остриета. Всичко отива в тоалетната, трябва рестарт. Може и да не е вярно. Казвам, ако е вярно.

Външен наблюдател съм, не съм в структурите на ЦСКА. Това е нещо, което датира, откакто новият собственик управлява. Това са две години. Има назначени хора, които трябва да управляват този клуб. Изпълнителен директор, финансов, скаут отдел, школа и т.н. – много солидна структура. Далеч съм от мисълта, че собственикът се занимава и управлява клуба за това има хора, които са избрани за това, да бъдат полезни. Клубът е перфектно организиран откъм финанси, но не можеш да стигнеш до спортните резултати, това е много важно.

За да се стигне дотук, грешно управление, някой нещо е сбъркал. Някой може да е добър за съсед, не за вършене на футболна работа. Това са свързани департаменти. ЦСКА за мен трябва да има много по-различни, по-добри, по-конвертируеми футболисти на фона на бюджета си. Тези футболисти, които са в ЦСКА, могат малко повече със сигурност, но това е свързано основно с работата през седмицата. Има си треньори.

ЦСКА върви по една възходяща линия. Много е дълго първенството. Предстои една зимна пауза, в която отборите трябва да се подсилят. Работи се за година-две напред. Може да се подсилваш и през зимния период. Отборите, които искат да са в тройката, четворката, да се борят за Купата, трябва да имат дълга скамейка. Най-рентабилно се справя Левски. Левски плаща 10-11 милиона за заплати, ЦСКА и Лудогорец – по 25-26 милиона.

Аз не знам кой ще стане шампион, аз съм от ЦСКА и искам ЦСКА да е шампион и да вземе Купата, но дали ще стане, е друга тема. Трябва да си с дълга пейка, за да издържиш на този ритъм. Много бързо ситуацията в класирането може да се промени, въпросът е кой как ще си планира ходовете, за да е полезен за себе си.“

За евентуална четворка в плейофите, съставена от Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948:

„Надявам се да има добра игра, футболна игра. Не е невъзможно. Въпросът е кой как ще се представи през пролетния дял. Някои губят повече, други по-малко. Очаквам да стегнат редиците и да губят по-малко.“

За амбициите на ЦСКА 1948

„Бях треньор на този отбор. Той започва да прилича на отбора, в който аз работих преди две години. За половин сезон се класираме за Европа, абсолютен факт. Играят добър футбол. Амбициите са ясни, да са горе и да преследват трофей.“

За ситуацията около Локомотив Пловдив:

„Бях треньор в началото на миналата година, но само 12-13 мача. Започнахме работа с изключително млад състав с две попълнения. Другите, които ми бяха обещани, не дойдоха. Първо обещаваме, после лъжем. Има някаква промяна. Взети са по-опитни футболисти, в добра форма се намират. Миналата година имаха една много лоша и грозна идея, да вкарат Локомотив във Втора лига, което не беше далеч да се случи. Ако Крумовград не се беше разболял тежко в края на сезона, вдигна температура, Локомотив беше другият отбор, заедно с Хебър. Има хора, които трябва да следят за този процес там. Направихме много добро изграждане ние, отборът прогресира, добра игра с Лудогорец. Винаги трябва да има по-опитни футболисти.“

За ексцесиите по време на пловдивското дерби:

„Ситуацията е изключително неприятна. Не трябва да се случва по нито един стадион. Как бих реагирал? Като се обърне каруцата, пътища много. Ако зависеше от мен, нямаше да го допусна. Трябва да се вземат необходимите мерки и хората, които отговарят за безопасността, да си понесат мерките. Много строги мерки се взимат в Европа, тук сме далеч от тези норми.“