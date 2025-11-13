НА ЖИВО
      четвъртък, 13.11.25
          Европа

          Мегаскандалът в Украйна: Зеленски с „лични санкции“ срещу свой близък сътрудник

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа указ, с който налага персонални икономически и други санкции на Тимур Миндич, сочен за организатор на мащабна корупционна схема в енергийния сектор. Санкции са наложени и на бизнесмена Олександр Цукерман, негов приближен, съобщават агенциите Укринформ и АФП.

          46-годишният Миндич е съсобственик на студио „Квартал 95“, което Зеленски съосновава по време на своята актьорска кариера. Ограничителните мерки включват замразяване на всички негови активи.

          Според разследващите, Миндич е организирал схема за източване на над 100 милиона долара от енергийния сектор. Скандалът избухна на фона на тежка зима и чести спирания на тока вследствие на руските атаки, което предизвика силно обществено недоволство.

          Орбан атакува Брюксел: „Няма да наливаме пари в украинския хаос и корупция"

          Във връзка с аферата, правителството в Киев обяви оставките на министрите на енергетиката и правосъдието. Президентът Зеленски вече беше призовал за отстраняването на Герман Галушченко, бивш министър на енергетиката и досегашен министър на правосъдието, както и на енергийния министър Свитлана Гринчук.

          Според разследването, Галушченко е получавал „лични облаги“ от схемата.

          Към момента няма повдигнати официални обвинения срещу нито един от двамата министри, а Гринчук не е посочена като участник в престъпната схема.

          Борбата с корупцията остава ключов приоритет за Украйна, като е и основно изискване в процеса на присъединяване към Европейския съюз.

          Прането на 100 милиона долара: Зеленски с първи коментар за мегаскандала

          Инциденти

          Откриха и последното тяло от турския военен самолет, разбил се в Грузия

          Десислава Димитрова -
          Открито е и последното тяло на загиналия военен при катастрофата на турския самолет C-130, пътувал от Азербайджан към Турция, съобщава „ТРТ Хабер“.
          Политика

          Орбан атакува Брюксел: „Няма да наливаме пари в украинския хаос и корупция“

          Пламена Ганева -
          Премиерът на Унгария Виктор Орбан постави под съмнение решимостта на ЕС да продължи финансирането на Украйна, като остро критикува европейските институции за намерението им...
          Политика

          Скандал в Киев: Фалшив „роднина на Ермак“ искал подкупи за пост в администрацията

          Пламена Ганева -
          Ръководителят на канцеларията на украинския президент Андрий Ермак опроверга съобщенията, че НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) подготвят срещу него „определени действия“. Това съобщава...

          1. В мирно време България не успява да се пребори с модела 🎃🧲🐷, който разяжда демократичните институции. Няма нито политическа, нито обществена воля.

