Мегаскандалът в Украйна: Зеленски с „лични санкции“ срещу свой близък сътрудник

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа указ, с който налага персонални икономически и други санкции на Тимур Миндич, сочен за организатор на мащабна корупционна схема в енергийния сектор. Санкции са наложени и на бизнесмена Олександр Цукерман, негов приближен, съобщават агенциите Укринформ и АФП.
46-годишният Миндич е съсобственик на студио „Квартал 95“, което Зеленски съосновава по време на своята актьорска кариера. Ограничителните мерки включват замразяване на всички негови активи.
Според разследващите, Миндич е организирал схема за източване на над 100 милиона долара от енергийния сектор. Скандалът избухна на фона на тежка зима и чести спирания на тока вследствие на руските атаки, което предизвика силно обществено недоволство.
Във връзка с аферата, правителството в Киев обяви оставките на министрите на енергетиката и правосъдието. Президентът Зеленски вече беше призовал за отстраняването на Герман Галушченко, бивш министър на енергетиката и досегашен министър на правосъдието, както и на енергийния министър Свитлана Гринчук.
Според разследването, Галушченко е получавал „лични облаги“ от схемата.
Към момента няма повдигнати официални обвинения срещу нито един от двамата министри, а Гринчук не е посочена като участник в престъпната схема.
Борбата с корупцията остава ключов приоритет за Украйна, като е и основно изискване в процеса на присъединяване към Европейския съюз.
