      четвъртък, 13.11.25
          Мениджърът на Карлос Насар: Неговото желание е да остане да се състезава за България, но виждате, че…

          "Карлос е предлаган и през годините като разменна монета на Бахрейн, на Катар. От президентите на федерацията. Тъй като се получава едно голямо задължение на федерацията и заради невъзможността на президентите да осигурят пари от спонсори" - допълни Николай Жейнов

          Снимка: БГНЕС
          Другите държави му предлагат празен лист. Офертите са умопомрачителни – много милиони. Създават му голяма сигурност за олимпийските игри в САЩ 2028 и в Бризбейн 2032.“, разкри мениджърът на Карлос Насар – Николай Жейнов пред bTV.

          Преди дни двамата бяха специални гости на Азиатските младежки игри в Бахрейн. Това засири спекулачиите, че Насар ще смени държавата.

          „Към момента нищо не може да се каже. Факт е, че има достатъчно интерес към Карлос. Неговото желание е да остане да се състезава за България, но виждате, че… Може да се случат много неща и да приемем оферта“, започна Жейнов и добави:

          „В Бахрейн премина медицински прегледи, тъй като от доста време има проблеми с рамената. Трябваше да се направи преглед, за да се види дали има нужда от оперативна намеса. Но това не са медицински прегледи като във футбола. Имаме и пътуване до Катар в една от най-известните спортни клиники. Другата седмица, в събота, като сме в Лондон, означава ли, че ще се състезава за Англия? Добре, че не отидохме на мача на националите в Турция! Нека да видим офертата!“

          Жейнов разкри още, че Насар е бил обект на преговори за сделки и от бившите президенти на федерацията по вдигане на тежести. 

          „Карлос е предлаган и през годините като разменна монета на Бахрейн, на Катар. От президентите на федерацията. Тъй като се получава едно голямо задължение на федерацията и заради невъзможността на президентите да осигурят пари от спонсори. Не може да имаш Лео Меси или Кристиано Роналдо и да нямаш нито един спонсор!“

          Жейнов заяви, че Карлос Насар все още не е получил премията си за спечелената през септември световна титла. 

          Проблемът идва от факта, че родният тежкоатлет не е подписал договора си с централата. Възнаграждението му обаче беше одобрено от Министерството на младежта и спорта.

          „Документите на министерството са готови, надявам се до 10 дни Карлос да получи заработените пари с много тежък труд и по честен начин“, каза мениджърът. 

