Мирчев срещу Борисов: Предупредил ли те е Цветан Василев, че можеш да загубиш активи?

От „Демократична България“ (ДБ) призоваха ГЕРБ да изпълнят обещанието, дадено от Бойко Борисов, и да подкрепят искането за освобождаване на Антон Славчев от състава на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Искането беше отправено пред медиите в Народното събрание.
Божанов изрази съмнение в искреността на ГЕРБ, като подчерта, че „парламентарната група на Борисов се крие от отговорност“.
По думите му, подписката за освобождаването на Славчев е подкрепена от малко над 50 народни представители, при нужни 80 подписа. Засега единственият представител на ГЕРБ, който се е подписал, е самият Борисов.
Междувременно Ивайло Мирчев повдигна друга тема, свързана с изявления на лидера на ГЕРБ от по-рано през деня, касаещи банкера Цветан Василев.
Той постави серия от въпроси пред медиите:
Мирчев свърза въпроса с „Булгартабак“ и т.нар. „тайна тетрадка“ на Цветан Василев, в която според него са описани активи, „свързани с Борисов и офшорни структури“.
От „Демократична България“ (ДБ) призоваха ГЕРБ да изпълнят обещанието, дадено от Бойко Борисов, и да подкрепят искането за освобождаване на Антон Славчев от състава на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Искането беше отправено пред медиите в Народното събрание.
Божанов изрази съмнение в искреността на ГЕРБ, като подчерта, че „парламентарната група на Борисов се крие от отговорност“.
По думите му, подписката за освобождаването на Славчев е подкрепена от малко над 50 народни представители, при нужни 80 подписа. Засега единственият представител на ГЕРБ, който се е подписал, е самият Борисов.
Междувременно Ивайло Мирчев повдигна друга тема, свързана с изявления на лидера на ГЕРБ от по-рано през деня, касаещи банкера Цветан Василев.
Той постави серия от въпроси пред медиите:
Мирчев свърза въпроса с „Булгартабак“ и т.нар. „тайна тетрадка“ на Цветан Василев, в която според него са описани активи, „свързани с Борисов и офшорни структури“.