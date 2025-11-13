Мирчев срещу Борисов: Предупредил ли те е Цветан Василев, че можеш да загубиш активи?

От „Демократична България“ (ДБ) призоваха ГЕРБ да изпълнят обещанието, дадено от Бойко Борисов, и да подкрепят искането за освобождаване на Антон Славчев от състава на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Искането беше отправено пред медиите в Народното събрание.

„Той е човек, който мачка опозиция, мачка и кметовете по места и злоупотребява с всички процесуални закони. Затова и искаме оставката му“, заяви депутатът Божидар Божанов. - Реклама -

Божанов изрази съмнение в искреността на ГЕРБ, като подчерта, че „парламентарната група на Борисов се крие от отговорност“.

„Въпросът е дали Борисов контролира групата си. Той се подписа за оставката на Славчев пред камерите, но дали това не беше просто театрално действие, за да се измъкне от отговорността за КПК?“ — попита Божанов.

По думите му, подписката за освобождаването на Славчев е подкрепена от малко над 50 народни представители, при нужни 80 подписа. Засега единственият представител на ГЕРБ, който се е подписал, е самият Борисов.

Междувременно Ивайло Мирчев повдигна друга тема, свързана с изявления на лидера на ГЕРБ от по-рано през деня, касаещи банкера Цветан Василев.

„Днес Бойко Борисов дойде при вас и каза, че е играл ролята на ортак на г-н Цветан Василев. Историята се разиграва около фалита на КТБ“, заяви Мирчев.

Той постави серия от въпроси пред медиите:

„Как г-н Василев е стигнал до къщата и гаража на Борисов? Какво е искал от него? Дали е възможно да му е посочил, че Борисов има конкретни активи, които могат да бъдат загубени?“

Мирчев свърза въпроса с „Булгартабак“ и т.нар. „тайна тетрадка“ на Цветан Василев, в която според него са описани активи, „свързани с Борисов и офшорни структури“.