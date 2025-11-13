НА ЖИВО
          Мирчев срещу Борисов: Предупредил ли те е Цветан Василев, че можеш да загубиш активи?

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          От „Демократична България“ (ДБ) призоваха ГЕРБ да изпълнят обещанието, дадено от Бойко Борисов, и да подкрепят искането за освобождаване на Антон Славчев от състава на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Искането беше отправено пред медиите в Народното събрание.

          „Той е човек, който мачка опозиция, мачка и кметовете по места и злоупотребява с всички процесуални закони. Затова и искаме оставката му“, заяви депутатът Божидар Божанов.

          Божанов изрази съмнение в искреността на ГЕРБ, като подчерта, че „парламентарната група на Борисов се крие от отговорност“.

          „Въпросът е дали Борисов контролира групата си. Той се подписа за оставката на Славчев пред камерите, но дали това не беше просто театрално действие, за да се измъкне от отговорността за КПК?“ — попита Божанов.

          Борисов подкрепи оставката на Антон Славчев, но депутатите от ГЕРБ – не Борисов подкрепи оставката на Антон Славчев, но депутатите от ГЕРБ – не

          По думите му, подписката за освобождаването на Славчев е подкрепена от малко над 50 народни представители, при нужни 80 подписа. Засега единственият представител на ГЕРБ, който се е подписал, е самият Борисов.

          Междувременно Ивайло Мирчев повдигна друга тема, свързана с изявления на лидера на ГЕРБ от по-рано през деня, касаещи банкера Цветан Василев.

          „Днес Бойко Борисов дойде при вас и каза, че е играл ролята на ортак на г-н Цветан Василев. Историята се разиграва около фалита на КТБ“, заяви Мирчев.

          Той постави серия от въпроси пред медиите:

          „Как г-н Василев е стигнал до къщата и гаража на Борисов? Какво е искал от него? Дали е възможно да му е посочил, че Борисов има конкретни активи, които могат да бъдат загубени?“

          Мирчев свърза въпроса с „Булгартабак“ и т.нар. „тайна тетрадка“ на Цветан Василев, в която според него са описани активи, „свързани с Борисов и офшорни структури“.

          Мирчев: Борисов претърпя пълна катастрофа Мирчев: Борисов претърпя пълна катастрофа

          „Големият въпрос е какво е казал Борисов на Василев тогава, когато му е било съобщено: ‘Г-н Борисов, тези активи заминават, ако замине и банката’. Ако е реагирал мъжки — не може да е позволил те да бъдат загубени. Ако обаче е казал: ‘Не знам, оправяйте се’, пак дължи отговори. Очакваме да ги даде,“ завърши Мирчев.

