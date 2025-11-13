НА ЖИВО
          "Мистър София" се завръща с най-неочакваното издание в историята си – в надпреварата влиза и… куче робот!

          Най-известният конкурс за мъжка красота в България – „Мистър София“, се завръща с ново, сензационно издание, което обещава да бъде най-коментираното събитие в света на шоубизнеса. Тази година конкурсът излиза на световно ниво, а изненадите започват още от самото начало – в надпреварата влиза десети участник – кучето робот Рашко!

          Рашко вече е истинска звезда – инфлуенсър с голяма аудитория, любимец на зрителите от рубриката си в „На кафе“, и първият по рода си „четириног“ модел в конкурс за красота. Неговата стопанка, Джули, неотлъчно го придружава и дори го доведе на официалната фотосесия на конкурса, където двамата предизвикаха истинска сензация. Любопитен факт е, че кучето робот Рашко е имал честта лично да си стисне ръката с Бойко Борисов – момент, който се превърна в една от най-споделяните снимки в социалните мрежи.

          Конкурсът тази година събира изключително разнообразни и успешни участници – сред тях има адвокат, лекар, реалити герой от „Ергенът“, ММА боец, боксьор, треньори и професионални спортисти. Всички те ще се борят за престижната титла „Мистър София 2025“, доказвайки, че мъжката красота върви ръка за ръка с интелекта, спорта и успеха.

          Лице на конкурса тази година е очарователната Джулиана Гани, която се завръща след няколкогодишна пауза. Нейната фотосесия с участниците вече предизвика истински фурор в социалните мрежи.

          От своето създаване „Мистър София“ се е утвърдил като най-престижният и успешен конкурс за мъже модели в страната. Много от участниците след това се превръщат в популярни лица – участват в телевизионни формати като Big Brother, Диви и красиви, Къщата на инфлуенсерите, както и в международни модни събития.

          Голямото събитие ще се проведе на 27 ноември от 20:00 часа в клуб “Mazzo”, Студентски град – една вечер, посветена на мъжката харизма, стил и успех. Очаква се спектакъл, какъвто България не е виждала досега.

