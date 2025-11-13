НА ЖИВО
          „Не можем да се срещаме само заради срещите“ — Рубио разкри последния си разговор с Лавров

          На въпрос как се развиват отношенията между двамата в момента, държавният секретар на САЩ отговори:

          „Не съм разговарял с него от месец, но всичко е наред. Последният ни разговор бих описал така: имаше съгласие и от двете страни, че при следващата среща на нашите президенти трябва да има конкретен резултат.“

          Рубио подчерта, че е необходимо ясно разбиране, че има реален шанс да бъде постигнато нещо положително:

          „И бихме искали това да се случи. Имам предвид, че бихме искали тази война да приключи. Но не можем просто да продължаваме да се срещаме само заради самите срещи.“

          По думите му, както Вашингтон, така и Москва гледат в една посока — да има смисъл от следващия директен контакт между лидерите:

          „Мисля, че и двете страни гледат на нещата по този начин — поне това е изводът, който направих от нашия разговор.“

          В заключение Рубио определи отношенията си с Лавров като стабилни:

          „Разговорите ми с него винаги са били професионални и продуктивни.“

