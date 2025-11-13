„Не можем да се срещаме само заради срещите“ — Рубио разкри последния си разговор с Лавров

На въпрос как се развиват отношенията между двамата в момента, държавният секретар на САЩ отговори:
Рубио подчерта, че е необходимо ясно разбиране, че има реален шанс да бъде постигнато нещо положително:
По думите му, както Вашингтон, така и Москва гледат в една посока — да има смисъл от следващия директен контакт между лидерите:
В заключение Рубио определи отношенията си с Лавров като стабилни:
На въпрос как се развиват отношенията между двамата в момента, държавният секретар на САЩ отговори:
Рубио подчерта, че е необходимо ясно разбиране, че има реален шанс да бъде постигнато нещо положително:
По думите му, както Вашингтон, така и Москва гледат в една посока — да има смисъл от следващия директен контакт между лидерите:
В заключение Рубио определи отношенията си с Лавров като стабилни: