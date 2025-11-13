Необичайно топло време през уикенда, следва рязък обрат с дъжд и вятър

През предстоящите почивни дни времето в България ще остане необичайно топло за средата на ноември, показва седмичната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за периода 15–20 ноември, представена от синоптика Анастасия Кирилова.

В събота (15 ноември) и неделя (16 ноември) ще бъде почти тихо, в източните райони – със слаб южен вятър. В равнините и котловините на много места ще се образуват мъгли или ниска слоеста облачност, което ще задържи температурите по-ниски. В останалата част от страната времето ще е предимно слънчево.

Минимални температури : между 3 и 8°C

: между 3 и 8°C Максимални: от 16 до 21°C

В понеделник (17 ноември) вятърът ще се усили от юг-югозапад, носейки още по-топъл въздух. Очаква се увеличение на облачността, а в Западна България до вечерта ще има изолирани превалявания от дъжд.

Вторник (18 ноември) ще донесе обрат в метеорологичната обстановка – облачност и валежи в повече райони на страната, особено на изток. Вятърът ще се обърне от запад-северозапад, с което в Западна България температурите ще се понижат осезаемо, докато в централните и източните области ще остане сравнително топло – до около 20°C.

В сряда (19 ноември) и четвъртък (20 ноември) вятърът отново ще се усили от юг, особено в Източна България. Облачността ще бъде често значителна, но слаби дъждове ще има само на отделни места, главно в западните и планинските райони.

Температурите отново ще се повишат: