      четвъртък, 13.11.25
          Необичайно топло време през уикенда, следва рязък обрат с дъжд и вятър

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          През предстоящите почивни дни времето в България ще остане необичайно топло за средата на ноември, показва седмичната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за периода 15–20 ноември, представена от синоптика Анастасия Кирилова.

          В събота (15 ноември) и неделя (16 ноември) ще бъде почти тихо, в източните райони – със слаб южен вятър. В равнините и котловините на много места ще се образуват мъгли или ниска слоеста облачност, което ще задържи температурите по-ниски. В останалата част от страната времето ще е предимно слънчево.

          • Минимални температури: между 3 и 8°C
          • Максимални: от 16 до 21°C
          Валежите спират в сряда, следобед ще е слънчево Валежите спират в сряда, следобед ще е слънчево

          В понеделник (17 ноември) вятърът ще се усили от юг-югозапад, носейки още по-топъл въздух. Очаква се увеличение на облачността, а в Западна България до вечерта ще има изолирани превалявания от дъжд.

          Вторник (18 ноември) ще донесе обрат в метеорологичната обстановка – облачност и валежи в повече райони на страната, особено на изток. Вятърът ще се обърне от запад-северозапад, с което в Западна България температурите ще се понижат осезаемо, докато в централните и източните области ще остане сравнително топло – до около 20°C.

          В сряда (19 ноември) и четвъртък (20 ноември) вятърът отново ще се усили от юг, особено в Източна България. Облачността ще бъде често значителна, но слаби дъждове ще има само на отделни места, главно в западните и планинските райони.
          Температурите отново ще се повишат:

          • Минимални: между 8 и 13°C
          • Максимални: от 18 до 23°C

          - Реклама -

