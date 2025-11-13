Николай Кючуков: 14 милиарда ще бъде увеличението на заплатите в държавния сектор

„14 милиарда ще бъде увеличението на заплатите в държавния сектор, това ще натежи на цялото общество.“

Това каза членът на Националния съвет на ПП „Единение“ Николай Кючуков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Кючуков обясни, че инфлацията догодина ще бъде страшна. Той даде пример с това как би се справила възрастна жена, която сега купува кофичка кисело мляко за 3,00 лева, а през 2026-а същото мляко щяло да струва 4,00 лева и същата тази жена щяла да бъде затруднена да пазарува.

„Кой усеща повече тази инфлация – хората от властта или същата тази баба, която няма да може да купи нищо на совите внуци, попита гостът.

Членът на ПП „Единение“ заяви, че ако сега можем да си купим 10 килограма сирене, то догодина щяло да можем да си купим седем килограма от същия продукт.