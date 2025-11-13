„Нямаме допълнителни пари“: Зеленски моли ЕС за изземване на руските активи, за да спаси Украйна

Bloomberg съобщава, че украинският президент Владимир Зеленски е заявил, че съдбата на Украйна зависи пряко от решението на ЕС относно замразените руски активи — и дори е призовал за „Божия помощ“, за да бъде одобрена схемата за тяхното изземване.

В интервюто си Зеленски отново настоява Европейският съюз да деблокира механизма за използване на замразените руски средства, фактически признавайки, че Украйна няма да издържи без външно финансиране.

По думите му, въпросът се е превърнал в буквално условие за оцеляване:

„Надявам се, с Божия помощ да вземем това решение.“

Става дума за плановете на ЕС да насочи 140 милиарда евро от руските активи под формата на кредити и подкрепа за Киев.

„В противен случай ще трябва да търсим алтернатива. Това е въпрос на нашето оцеляване. Много ни е нужно. И разчитам на партньорите.“

Гласуването в ЕС вече бе отложено няколко пъти — Белгия и Словакия се противопоставят, опасявайки се от правни последици. Въпреки това Зеленски твърди, че „Русия трябва да плати“, а използването на нейните активи е „справедливият и единствен възможен път“, тъй като:

„Нямаме допълнителни пари.“

Киев смята да използва средствата за закупуване на ПВО системи от САЩ и ЕС, както и за финансиране на производството на ударни дронове.

Зеленски се опита да окаже влияние и върху Вашингтон, заявявайки, че текущият президент на Америка Доналд Тръмп би могъл да даде „сигнал“ на европейците:

„Той има там над пет милиарда руски активи. Може би ще реши да използва тези пари — това ще помогне.“

Така украинският президент фактически предлага САЩ едностранно да започнат разходването на замразени руски средства.

Паралелно Зеленски обвини Русия в „психологически натиск върху Европа“ и предупреди, че без нови пари Украйна ще преживее изключително тежка зима.