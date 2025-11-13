Одобрен от САЩ: Това ли е особеният управител на „Лукойл“?

Петко Николов ще бъде назначен за особен управител на „Лукойл“ у нас, съобщава Frog News, позовавайки се на американски дипломатически източници.

Според информацията, неговата кандидатура вече е одобрена от САЩ, които на 23 октомври 2023 г. наложиха санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“.

- Реклама -

Представители на администрацията във Вашингтон и икономическият екип на американското посолство в София вече провеждат срещи с български политически сили, за да обсъдят техническите и правни механизми за прилагане на санкциите, както и гарантирането на непрекъснатата работа на „Лукойл Нефтохим Бургас“.

САЩ и ЕС обсъждат бъдещето на активите на „Лукойл“

Днес е предвидена среща между американски представители и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, на която ще бъде обсъден механизмът на управление на компанията и потенциални инвеститорски интереси.

Източници твърдят, че Вашингтон и Брюксел са запознати с намеренията на турската корпорация „Ченгиз холдинг“ и азербайджанската държавна компания „Сокар“ да закупят активите на „Лукойл“, като двете фирми дори обмислят съвместен проект.

Очаква се американски компании също да проявят интерес, сред които Chevron Corporation се посочва като възможен кандидат.

„Ченгиз холдинг“ с логистично предимство

Според енергийни експерти, „Ченгиз холдинг“ има стратегическо предимство, тъй като контролът върху доставките на нефт за Бургаската рафинерия минава през Босфора, който е под влиянието на турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Това осигурява гъвкавост и редовност на курсовете, както и възможност за доставки от няколко източника в региона.

Възможност за нов нефтопровод през Александруполис

България притежава 20% от терминала за втечнен газ в Александруполис (Гърция).

По данни на специалисти, нова американска технология вече позволява транзитиране на нефт и нефтени продукти по съществуващия тръбопровод, след пречистване от газ.

„Това би спестило огромни средства, тъй като отпада необходимостта от изграждане на нов нефтопровод,“ коментират експертите.

Профил на Петко Николов

Петко Николов е юрист с дългогодишен управленски опит.

Той е:

Бивш кадър на НДСВ и председател на Комисията за защита на конкуренцията (2003–2016 г.) ;

и ; Председател на Патентното ведомство ;

; Изпълнителен директор на Националната компания „Индустриални зони“ (НКИЗ) ;

; Министър на икономиката и индустрията в служебния кабинет на Димитър Главчев (април 2024 – януари 2025 г.).

Очаква се в близките дни да бъдат обявени трима негови заместници, подбрани сред специалисти с доказана експертиза.

Няма опасност от горивна криза

Въпреки спекулациите, американски и европейски източници уверяват, че няма риск от горивна криза в България.