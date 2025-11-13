ОФИЦИАЛНО: Парламентът отхвърли ветото на Радев, ще назначи особен управител в „Лукойл“

Народното събрание преодоля ветото на президента Румен Радев върху измененията на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Със 128 гласа „за“ депутатите потвърдиха решението си от 7 ноември 2025 г., с което се въвежда т.нар. „особен управител“ на компанията „Лукойл“.

Припомняме, че именно този законопроект беше гласуван рекордно бързо – за 27 секунди по време на заседание на енергийната комисия.

Президентът: Законът подкопава правовия ред и инвестиционния климат

На 12 ноември президентът Румен Радев наложи вето върху закона, мотивирайки се, че промените подкопават върховенството на правото, нанасят репутационни щети на държавата, влошават инвестиционния климат и предвиждат непряко одържавяване на активи.

Часове след това енергийната комисия проведе извънредно заседание, на което депутатите бързо преодоляха президентското вето и потвърдиха закона в първоначалния му вид.

Опозицията: „България открадна частна рафинерия“

Цончо Ганев от „Възраждане“ остро разкритикува действията на управляващите, като заяви, че България е направила немислим акт – „откраднала частна рафинерия“.

„На няколко пъти сме предлагали държавата да купи рафинерията, но досега управляващите винаги са отказвали. Плащали сме по 19 милиарда разходи за нея, но пари в бюджета за покупката ѝ уж не се намираха,“ каза Ганев.

Той предупреди, че спирането на рафинерията ще доведе до недостиг на горива само за няколко дни, тъй като министърът на енергетиката „лъже“, че запасите са за месеци, включвайки и непреработен петрол, който не може да се използва без рафинерия.

„Всички анализатори са категорични, че България ще бъде осъдена за милиарди от международни арбитражни съдилища,“ допълни депутатът.

Напрежение в пленарната зала: нов сблъсък между Илиева и Василев

По време на заседанието отново възникна спор между Мария Илиева от „Величие“ и Радостин Василев от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ).

Илиева отхвърли обвиненията, че подписът ѝ в декларацията за участие в парламентарните избори е фалшифициран:

„Декларацията е подписана лично от мен. Твърдения като ‘нелегитимен депутат’ или ‘фалшифициран документ’ са обвинения за престъпления, които се доказват единствено по съдебен ред, а не чрез медийни изяви и политически акции,“ заяви тя.

Други акценти от пленарния ден

„Възраждане“ се обяви срещу намерението в бюджета да се въведе задължително използване на държавно одобрен софтуер в търговските обекти , наричайки го „нова форма на държавен контрол над бизнеса“.

се обяви , наричайки го „нова форма на държавен контрол над бизнеса“. Явор Божанков от ПП-ДБ прочете декларация срещу езика на омразата, като подчерта, че обществото е „отвъд всяко приличие, а институционален отговор липсва“.

„Ще внесем проект на декларация, осъждаща системната употреба на език на омразата, и ще предложим конкретни мерки за неговото изкореняване от политическия дебат,“ добави той.

По искане на Христо Расташки от МЕЧ председателят на парламента Рая Назарян извърши поименна проверка на кворума.

Предупреждения за криза и скок на цените

След гласуването лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че „престъпниците, посегнали на неприкосновената държавна собственост, ще бъдат съдени“.

А според Николай Радулов от „Има такъв народ“, въвеждането на „особен управител“ в „Лукойл“ ще доведе до икономическа криза и рязко поскъпване на горивата, което ще се отрази на всички стоки: