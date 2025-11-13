НА ЖИВО
          Олимпиакос с Александър Везенков повали лидера Жалгирис

          Срещата завърши при резултат 95:78 точки в полза на гърците

          Снимка: БГНЕС
          Александър Везенков и Олимпиакос не оставиха шансове на лидера в Евролигата Жалгирис и го свалиха от върха, след като се наложиха над съперника с убедителното 95:78 у дома в мач от 10-ия кръг на надпреварата.

          Везенков завърши срещата с 14 точки и 8 борби. Той бе 5/8 от игра и пропусна единствената си стрелба от тройката.

          Тайлър Дорси беше най-резултатен за Олимпиакос с 30 точки. Никола Милутинов добави 16 пункта. За Жалгирис Моузес Райт се отчете с дабъл-дабъл – 13 точки и 10 борби, а Силвен Франсиско отбеляза 15 пункта.

          Олимпиакос и Жалгирис вече имат равен баланс – 7-3, докато едноличен лидер е Апоел Тел Авив с осем победи и две загуби. В следващите си мачове по-късно тази седмица Олимпиакос гостува на Олимпия Милано, а Жалгирис на Дубай. 

