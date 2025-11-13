Орбан атакува Брюксел: „Няма да наливаме пари в украинския хаос и корупция“

Премиерът на Унгария Виктор Орбан постави под съмнение решимостта на ЕС да продължи финансирането на Украйна, като остро критикува европейските институции за намерението им да „наливат пари в хаос“.

Според Орбан „украинската златна илюзия“ вече е разпадната, след разкрития за военна корупционна мрежа, свързвана с високопоставени фигури в Киев.

„Златната илюзия за Украйна се разпада. Разкрита е военна мафиотска мрежа с безброй връзки с президента Зеленски. Министърът на енергетиката вече подаде оставка, а главният заподозрян избяга от страната.“

Орбан критикува остро брюкселската елита, обвинявайки я, че иска да насочи нови средства към държава, в която според него корупцията процъфтява, а ресурсите „изгарят на фронта или потъват в джобовете на мафията“.

„Именно в този хаос брюкселската елита иска да влее парите на европейските данъкоплатци — там, където всичко, което не изгаря на фронта, попада в джобовете на военната мафия. Лудост.“

Унгарският министър-председател подчерта, че Будапеща няма да изпраща пари на Украйна, тъй като според него те могат да бъдат вложени в собствени социални политики. Отбеляза, че страната му вече е предприела конкретни действия в тази посока.

„Не искаме да имаме нищо общо с това. Ние няма да изпращаме парите на унгарския народ в Украйна. Те могат да бъдат използвани много по-добре тук у нас.“

Орбан допълни, че Унгария няма да отстъпи пред финансовите искания на Киев: