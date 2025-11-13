Орбан атакува Брюксел: „Няма да наливаме пари в украинския хаос и корупция“

Премиерът на Унгария Виктор Орбан постави под съмнение решимостта на ЕС да продължи финансирането на Украйна, като остро критикува европейските институции за намерението им да „наливат пари в хаос“.
Според Орбан „украинската златна илюзия“ вече е разпадната, след разкрития за военна корупционна мрежа, свързвана с високопоставени фигури в Киев.
Орбан критикува остро брюкселската елита, обвинявайки я, че иска да насочи нови средства към държава, в която според него корупцията процъфтява, а ресурсите „изгарят на фронта или потъват в джобовете на мафията“.
Унгарският министър-председател подчерта, че Будапеща няма да изпраща пари на Украйна, тъй като според него те могат да бъдат вложени в собствени социални политики. Отбеляза, че страната му вече е предприела конкретни действия в тази посока.
Орбан допълни, че Унгария няма да отстъпи пред финансовите искания на Киев:
