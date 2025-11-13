Освободиха срещу 4000 лв. гаранция студент, обвинен за побоя над полицейския шеф в Русе

Окръжният съд в Русе измени мярката за неотклонение на 19-годишния Жулиен Кязъмов, един от обвинените за нападението над директора на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров. Младежът е освободен срещу парична гаранция в размер на 4000 лева, след като обжалва наложения му по-рано „домашен арест“.

Първоначално Русенският окръжен съд беше постановил най-тежката мярка – „задържане под стража“. Впоследствие обаче Апелативният съд във Велико Търново я смекчи, като го постави под домашен арест с електронна гривна за проследяване.

По време на последното съдебно заседание стана ясно, че се очаква промяна в обвинението срещу Кязъмов. Предвижда се да остане обвинението за хулиганство, но да бъде допълнено с такова за нанасяне на лека телесна повреда единствено на съседа Георги Димитров.

При вземането на решението си съдът е отчел факта, че Жулиен Кязъмов продължава своето образование. Той е студент първи курс в Русенския университет, където изучава специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.