      четвъртък, 13.11.25
          Футбол

          От Ливърпул до Локомотив София

          Джордън Айб ще се опита да впечатли треньора на "железничарите" Станислав Генчев по време на паузата за националните отбори

          Снимка: www.facebook.com/FCLokomotivSofia1929
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Пристигналият на проби футболист в Локомотив София се оказа добре познато име в английския футбол. Това е бившият играч на Ливърпул и Борнемут – Джордън Айб, който ще опита да впечатли треньора Станислав Генчев по време на паузата за националните отбори.

          Крилото има 58 мача за Ливърпул, в които е вкарал 4 гола и е направил 7 асистенции. За четири сезона в Борнемут той е записал с 92 двубоя, 5 попадения и 9 голови паса. Статистиката на Айб във Висшата лига е 119 мача, 4 гола и 10 асистенции.

          Роденият през 1995-а година футболист дебютира за „червените“ през май 2013-та, когато в мач от 38-ия кръг на Висшата лига Ливърпул побеждава КПР с 1:0, а ключовият пас за гола е именно на младока. След Борнемут кариерата на Айб тръгва рязко надолу. Той изпада в депресия по време на Cоvid пандемията и започва да играе за Дарби Каунти. Следва трансфер в турския Аданаспор, където не записв нито един мач, а по-късно се подвизава в нискоразрядните английски Ебсфлийт, Хайс&Йидинг и Ситингбърн.

          Преди година той беше предложен на ЦСКА 1948, но до договор така и не се стигна. Сега крилото отново ще има шанс да се докаже и да заиграе в България.

