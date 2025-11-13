Откриха и последното тяло от турския военен самолет, разбил се в Грузия

Открито е и последното тяло на загиналия военен при катастрофата на турския самолет C-130, пътувал от Азербайджан към Турция, съобщава турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

В инцидента, станал на територията на Грузия, са загинали общо 20 турски военнослужещи, предава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

Черната кутия на самолета, която бе намерена вчера, вече е пренесена в Турция. Заедно с нея и всички открити части от самолета ще бъдат подложени на подробен технически анализ.

Разследването на мястото на катастрофата продължава, като в него участват екипи от Турция, както и представители на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната на Грузия.