      четвъртък, 13.11.25
          Начало Европа Инциденти

          Откриха и последното тяло от турския военен самолет, разбил се в Грузия

          Снимка: БГНЕС архив
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Открито е и последното тяло на загиналия военен при катастрофата на турския самолет C-130, пътувал от Азербайджан към Турция, съобщава турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.
          В инцидента, станал на територията на Грузия, са загинали общо 20 турски военнослужещи, предава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

          Тежък инцидент: Турски самолет се разби в Грузия Тежък инцидент: Турски самолет се разби в Грузия

          Черната кутия на самолета, която бе намерена вчера, вече е пренесена в Турция. Заедно с нея и всички открити части от самолета ще бъдат подложени на подробен технически анализ.

          20 турски войници загинаха при разбилия се военен самолет в Грузия 20 турски войници загинаха при разбилия се военен самолет в Грузия

          Разследването на мястото на катастрофата продължава, като в него участват екипи от Турция, както и представители на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната на Грузия.

