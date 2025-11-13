НА ЖИВО
          Париж отбелязва 10 години от атентатите: ден на памет и тежки спомени

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Франция днес отбелязва 10-ата годишнина от жестоките атентати в Париж. На този ден през 2015 г. въоръжени ислямисти извършиха серия от координирани нападения на няколко места във френската столица. В резултат загинаха 130 души, а стотици бяха ранени – трагедия, която промени страната завинаги.

          Атаките започнаха с самоубийствени експлозии около „Стад дьо Франс“, където тогавашният президент Франсоа Оланд и германският външен министър Франк-Валтер Щайнмайер наблюдаваха футболна среща между Франция и Германия. Последваха шест въоръжени нападения в центъра на Париж, които разтърсиха целия град.

          „Най-смъртоносна беше атаката в концертната зала „Батаклан”, където загинаха 90 души.“

          Последният оцелял от групата нападатели – Салах Абдеслам, изтърпява доживотна присъда в затвор в Северна Франция.

          Вечерта Франция отново ще бъде на футболна вълна – предстои квалификационният мач за Световното първенство между Франция и Украйна. Капитанът Килиан Мбапе коментира, че отборът ще отдаде почит на жертвите:

          „Искаме да почетем паметта на всички, които са загубили близки… Искаме да накараме французите да разберат, че въпреки факта, че това е квалификация за Световното първенство, има много по-важни неща… Изпращаме нашите мисли към всички французи.”

          - Реклама -

