Париж отбелязва 10 години от атентатите: ден на памет и тежки спомени

Франция днес отбелязва 10-ата годишнина от жестоките атентати в Париж. На този ден през 2015 г. въоръжени ислямисти извършиха серия от координирани нападения на няколко места във френската столица. В резултат загинаха 130 души, а стотици бяха ранени – трагедия, която промени страната завинаги.

Атаките започнаха с самоубийствени експлозии около „Стад дьо Франс“, където тогавашният президент Франсоа Оланд и германският външен министър Франк-Валтер Щайнмайер наблюдаваха футболна среща между Франция и Германия. Последваха шест въоръжени нападения в центъра на Париж, които разтърсиха целия град.

„Най-смъртоносна беше атаката в концертната зала „Батаклан”, където загинаха 90 души.“

Последният оцелял от групата нападатели – Салах Абдеслам, изтърпява доживотна присъда в затвор в Северна Франция.

Вечерта Франция отново ще бъде на футболна вълна – предстои квалификационният мач за Световното първенство между Франция и Украйна. Капитанът Килиан Мбапе коментира, че отборът ще отдаде почит на жертвите: