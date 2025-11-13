Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли изявление на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, според когото американското правителство смята, че Русия не се стреми към мир в Украйна, предаде Би Би Си, цитирайки агенция ТАСС.

„Тук едва ли можем да се съгласим. Русия иска истински мир. Русия е отворена за разрешаване на украинския проблем чрез политически и дипломатически средства,“ заяви Песков. - Реклама -

Изказването на Рубио беше направено пред репортери след срещата на външните министри на Г-7 в Канада. В отговор на въпрос дали Вашингтон вярва, че Москва не търси мирно решение на конфликта, той отговори утвърдително.

„Можем да съдим само по това, което виждаме. Те ясно заявиха, че искат целия Донецки регион. Разбира се, украинците няма да се съгласят с това. Така че, да — това е заключението, което трябва да направим. Русия постави искания, с които Украйна не може да се съгласи, и ето къде сме сега,“ посочи държавният секретар на САЩ.

По отношение на нарастващите предупреждения от страна на Кремъл за рисковете, свързани с ядрената реторика, Песков отказа да навлиза в подробности: