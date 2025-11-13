Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли изявление на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, според когото американското правителство смята, че Русия не се стреми към мир в Украйна, предаде Би Би Си, цитирайки агенция ТАСС.
Изказването на Рубио беше направено пред репортери след срещата на външните министри на Г-7 в Канада. В отговор на въпрос дали Вашингтон вярва, че Москва не търси мирно решение на конфликта, той отговори утвърдително.
По отношение на нарастващите предупреждения от страна на Кремъл за рисковете, свързани с ядрената реторика, Песков отказа да навлиза в подробности:
Те искали „истински мир в Украйна“? Хайде де! Ти да видиш! Искали мир, а изпращат по 500-600-700 дрона на денонощие в Укр. да рушат, да убиват , да осакатяват, да сеят смърт, гробове, сираци както на омразните им украинци, така и на своите бащи, синове и братя! Те „искали мир“??! Нас ли правят на мухи без глави, европейците на малоумници, американците на глупаци или себе си на смешници, по-точно на „невинни гълъбчета на мира“, а всички други са виновни, тях обвиняват за собствените си тежки грехове. Но не знаят или забравят, че никой не им вярва, каквото и да казват! Да заврат „истинския си мир“ по смляната укр.зямя и народ! И тяхното стои, и няма да закъснее….