      четвъртък, 13.11.25
      НА ЖИВО
          Политика

          Песков отвърна на Рубио: Искаме истински мир в Украйна

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли изявление на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, според когото американското правителство смята, че Русия не се стреми към мир в Украйна, предаде Би Би Си, цитирайки агенция ТАСС.

          „Тук едва ли можем да се съгласим. Русия иска истински мир. Русия е отворена за разрешаване на украинския проблем чрез политически и дипломатически средства,“ заяви Песков.

          Изказването на Рубио беше направено пред репортери след срещата на външните министри на Г-7 в Канада. В отговор на въпрос дали Вашингтон вярва, че Москва не търси мирно решение на конфликта, той отговори утвърдително.

          „Можем да съдим само по това, което виждаме. Те ясно заявиха, че искат целия Донецки регион. Разбира се, украинците няма да се съгласят с това. Така че, да — това е заключението, което трябва да направим. Русия постави искания, с които Украйна не може да се съгласи, и ето къде сме сега,“ посочи държавният секретар на САЩ.

          По отношение на нарастващите предупреждения от страна на Кремъл за рисковете, свързани с ядрената реторика, Песков отказа да навлиза в подробности:

          „Честно казано, бихме предпочели да не правим никакви изявления,“ коментира говорителят на Кремъл.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Корупционният скандал в Украйна: Зеленски проговори за връзките си с Миндич

          Никола Павлов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в интервю за Bloomberg, че е преустановил всякаква комуникация със своя дългогодишен бизнес партньор и съсобственик на студио...
          Война

          СРИВ НА ФРОНТА: Стана ясно кога ще падне Запорожие

          Никола Павлов -
          Руският военен коментатор и блогър Юрий Подоляка съобщи в своя канал в Telegram, че групировката „Восток“ е превзела населеното място Даниловка в Днепропетровска област.По...
          Политика

          Изненадваща визита: Радев посрещна Сиярто и обсъдиха разговора Тръмп-Орбан

          Никола Павлов -
          Държавният глава Румен Радев проведе среща с министъра на външните работи на Унгария Петер Сиярто, по време на посещението на унгарския дипломат в България,...

          1 коментар

          1. Те искали „истински мир в Украйна“? Хайде де! Ти да видиш! Искали мир, а изпращат по 500-600-700 дрона на денонощие в Укр. да рушат, да убиват , да осакатяват, да сеят смърт, гробове, сираци както на омразните им украинци, така и на своите бащи, синове и братя! Те „искали мир“??! Нас ли правят на мухи без глави, европейците на малоумници, американците на глупаци или себе си на смешници, по-точно на „невинни гълъбчета на мира“, а всички други са виновни, тях обвиняват за собствените си тежки грехове. Но не знаят или забравят, че никой не им вярва, каквото и да казват! Да заврат „истинския си мир“ по смляната укр.зямя и народ! И тяхното стои, и няма да закъснее….

