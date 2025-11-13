Пил водка от обяд: мъж с рекордни 4,23 промила хванат зад волана

Повдигнато е обвинение срещу 36-годишен мъж, заловен да шофира с 4,23 промила алкохол в кръвта. Случаят е от 10 ноември в село Врачеш, а по постановление на прокурор той е задържан за до 72 часа. Разследването установява, че през април 2024 г. същият мъж вече е бил осъден за идентично нарушение.
Командирът на отделение към „Жандармерията“ в София Стоян Петков разказа, че мъжът е бил спрян по време на специализирана полицейска операция:
По негови думи задържаният се държал на краката си и разбирал какво му се говори, но бил „силно алкохолно повлиян“.
Жандармеристът Кристиян Бориславов, също на място, допълни:
Мъжът признал, че пил водка от обяд и решил „да се поразходи“ с колата.
Проверка на NOVA разкрива, че задържаният има 17 акта, 16 фиша, както и предишни случаи на управление след употреба на алкохол – 2,02 промила и 3,63 промила през миналата година. По всяка вероятност книжката му е била отнета за около година, но наказанието вече е изтърпяно.
