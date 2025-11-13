Пил водка от обяд: мъж с рекордни 4,23 промила хванат зад волана

Повдигнато е обвинение срещу 36-годишен мъж, заловен да шофира с 4,23 промила алкохол в кръвта. Случаят е от 10 ноември в село Врачеш, а по постановление на прокурор той е задържан за до 72 часа. Разследването установява, че през април 2024 г. същият мъж вече е бил осъден за идентично нарушение.

Командирът на отделение към „Жандармерията“ в София Стоян Петков разказа, че мъжът е бил спрян по време на специализирана полицейска операция:

„Около 16 часа забелязахме автомобил, който криволичеше по пътя… Колата спря, шофьорът слезе и тръгна да се отдалечава… Пробата показа 4,23 промила алкохол.“

По негови думи задържаният се държал на краката си и разбирал какво му се говори, но бил „силно алкохолно повлиян“.

Жандармеристът Кристиян Бориславов, също на място, допълни:

„Не беше особено съгласен да се подложи на теста… Опита да провали пробата, но не успя. След няколко опита даде валидна проба, която показа 4,23 промила.“

Мъжът признал, че пил водка от обяд и решил „да се поразходи“ с колата.

Проверка на NOVA разкрива, че задържаният има 17 акта, 16 фиша, както и предишни случаи на управление след употреба на алкохол – 2,02 промила и 3,63 промила през миналата година. По всяка вероятност книжката му е била отнета за около година, но наказанието вече е изтърпяно.