      четвъртък, 13.11.25
          Начало България Общество

          По-скъпо паркиране в София: Ще донесе ли реално повече свободни места?

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          След седмици на обсъждания около реформата в паркирането в София, представители на три политически сили коментираха какви промени предстоят и как ще се отразят на столичани. Сред тях – Симеон Ставрев от „Продължаваме промяната – Демократична България“, Андрей Зогравски от „Спаси София“ и Еньо Савов от „БСП за България“.

          Ставрев подчерта, че се предлага компромисен вариант между различните идеи:

          „Като ще има синя и зелена зона, както досега, с увеличение на обхвата на зелената, която ще включва квартал „Банишора”, южната част на София до бул. „Каблешков“, „Гео Милев“ и „Слатина“, „Изток“ и „Изгрев“, част от „Дианабад“, „Коньовица“, „Студентски град“ и „Подуяне“. Последните две са по предложения на районните кметове.”

          Той обяви още, че синята зона ще работи и в неделя и празнични дни, а работното време става еднакво – от 09:00 до 21:00 ч. За първи път от 20 години таксите, които плащат живущите, ще остават в съответните квартали за изграждане на инфраструктура. Цените стават: 2 евро на час за синя зона и 1 евро на час за зелена.

          Промените влизат в сила от 5 януари, но въвеждането на новите зони ще става постепенно през следващата година.

          Зогравски допълни, че няма да има червена зона, въпреки че според „Спаси София“ тя би облекчила най-натоварения център. Той обясни, че цената на служебния абонамент почти троен скок, което трябва да освободи 500–600 паркоместа:

          „С вдигането на цената очакваме около 30% от паркоместата да отпаднат… за да могат да се ползват от живущи.”

          От БСП обаче виждат ситуацията коренно различно. Според Савов реално няма реформа, а просто поскъпване:

          „Това е едно увеличаване на цените и реално превръщането на центъра в един много скъп паркинг… За някои хора колата е необходимост, тя не е лукс… Те точно тези хора ограничават… Стойността на тази така наречена реформа… е 11 милиона.”

