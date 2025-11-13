По-скъпо паркиране в София: Ще донесе ли реално повече свободни места?

След седмици на обсъждания около реформата в паркирането в София, представители на три политически сили коментираха какви промени предстоят и как ще се отразят на столичани. Сред тях – Симеон Ставрев от „Продължаваме промяната – Демократична България“, Андрей Зогравски от „Спаси София“ и Еньо Савов от „БСП за България“.
- Реклама -
Ставрев подчерта, че се предлага компромисен вариант между различните идеи:
Той обяви още, че синята зона ще работи и в неделя и празнични дни, а работното време става еднакво – от 09:00 до 21:00 ч. За първи път от 20 години таксите, които плащат живущите, ще остават в съответните квартали за изграждане на инфраструктура. Цените стават: 2 евро на час за синя зона и 1 евро на час за зелена.
Промените влизат в сила от 5 януари, но въвеждането на новите зони ще става постепенно през следващата година.
Зогравски допълни, че няма да има червена зона, въпреки че според „Спаси София“ тя би облекчила най-натоварения център. Той обясни, че цената на служебния абонамент почти троен скок, което трябва да освободи 500–600 паркоместа:
От БСП обаче виждат ситуацията коренно различно. Според Савов реално няма реформа, а просто поскъпване:
След седмици на обсъждания около реформата в паркирането в София, представители на три политически сили коментираха какви промени предстоят и как ще се отразят на столичани. Сред тях – Симеон Ставрев от „Продължаваме промяната – Демократична България“, Андрей Зогравски от „Спаси София“ и Еньо Савов от „БСП за България“.
- Реклама -
Ставрев подчерта, че се предлага компромисен вариант между различните идеи:
Той обяви още, че синята зона ще работи и в неделя и празнични дни, а работното време става еднакво – от 09:00 до 21:00 ч. За първи път от 20 години таксите, които плащат живущите, ще остават в съответните квартали за изграждане на инфраструктура. Цените стават: 2 евро на час за синя зона и 1 евро на час за зелена.
Промените влизат в сила от 5 януари, но въвеждането на новите зони ще става постепенно през следващата година.
Зогравски допълни, че няма да има червена зона, въпреки че според „Спаси София“ тя би облекчила най-натоварения център. Той обясни, че цената на служебния абонамент почти троен скок, което трябва да освободи 500–600 паркоместа:
От БСП обаче виждат ситуацията коренно различно. Според Савов реално няма реформа, а просто поскъпване: