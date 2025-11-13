По-скъпо паркиране в София: Ще донесе ли реално повече свободни места?

След седмици на обсъждания около реформата в паркирането в София, представители на три политически сили коментираха какви промени предстоят и как ще се отразят на столичани. Сред тях – Симеон Ставрев от „Продължаваме промяната – Демократична България“, Андрей Зогравски от „Спаси София“ и Еньо Савов от „БСП за България“.

Ставрев подчерта, че се предлага компромисен вариант между различните идеи:

„Като ще има синя и зелена зона, както досега, с увеличение на обхвата на зелената, която ще включва квартал „Банишора”, южната част на София до бул. „Каблешков“, „Гео Милев“ и „Слатина“, „Изток“ и „Изгрев“, част от „Дианабад“, „Коньовица“, „Студентски град“ и „Подуяне“. Последните две са по предложения на районните кметове.”

Той обяви още, че синята зона ще работи и в неделя и празнични дни, а работното време става еднакво – от 09:00 до 21:00 ч. За първи път от 20 години таксите, които плащат живущите, ще остават в съответните квартали за изграждане на инфраструктура. Цените стават: 2 евро на час за синя зона и 1 евро на час за зелена.

Промените влизат в сила от 5 януари, но въвеждането на новите зони ще става постепенно през следващата година.

Зогравски допълни, че няма да има червена зона, въпреки че според „Спаси София“ тя би облекчила най-натоварения център. Той обясни, че цената на служебния абонамент почти троен скок, което трябва да освободи 500–600 паркоместа:

„С вдигането на цената очакваме около 30% от паркоместата да отпаднат… за да могат да се ползват от живущи.”

От БСП обаче виждат ситуацията коренно различно. Според Савов реално няма реформа, а просто поскъпване: