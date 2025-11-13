Правителството одобри бюджета, вижте основните показатели

Правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 г., както и актуализираната средносрочна прогноза до 2028 г., като основен акцент е въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. Всички бюджетни разчети са изготвени в евро по фиксирания курс 1,95583 лв. за 1 евро.
Макрорамка и фискални параметри
Бюджетната политика залага на устойчивост и ограничаване на дефицита до 3% от БВП.
Икономически растеж: 2,7% през 2026 г., с леко забавяне до 2,4% през 2028 г.
Инфлация: 3,5% през 2026 г., понижаваща се до 2,5% към 2028 г.
Държавен дълг: 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г., растящ до 49 млрд. евро (36,6% от БВП) през 2028 г.
Нов дълг: до 10,44 млрд. евро, от които 3,2 млрд. евро по линия на инструмента SAFE за отбранителната индустрия.
Фискален резерв: минимум 2,4 млрд. евро в края на 2026 г.
Данъчни промени и мерки
Бюджетът включва широк пакет данъчни корекции:
Повишаване на данъка върху дивидентите от 5% на 10%;
Разширяване на фискалния контрол върху превоза на стоки;
Задължително електронно отчитане на продажбите чрез софтуер, одобрен от НАП;
Акцизите върху тютюневите изделия продължават да се увеличават поетапно;
Нови данъчни облекчения за електромобили и научноизследователска дейност;
Увеличение на облагането на хазарта – от 20% на 25% за променливата част.
Социална политика и доходи
Минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. става 1213 лв. (620,20 евро) – ръст от 12,6%, засягащ близо 600 000 работещи.
Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се: 620,20 евро;
Максималният осигурителен доход: 2 352 евро.
Осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ се увеличава с 2 процентни пункта от 2026 г. и с още 1 пункт от 2028 г.
Пенсии и социални плащания
От 1 юли 2026 г. пенсиите се осъвременяват по „швейцарското правило“ с между 7% и 8%.
Средната пенсия ще достигне 541,20 евро, а минималната – 346,87 евро.
Обезщетенията за отглеждане на дете до 2 г. и за бащите до 8 г. възраст на детето се повишават на 460,17 евро.
Публичен сектор и образование
Разходите за персонал в държавната администрация се увеличават с 5%.
Продължава политиката за учителски заплати на 125% от средната за страната.
Повишения има и за академичния състав във висшите училища, както и за служителите в секторите „Отбрана и сигурност“.
Бюджетите на общините се увеличават с 544 млн. евро, достигайки 5,107 млрд. евро.
Капиталовите разходи са заложени на 7,76 млрд. евро, включително средства по Плана за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
Здравеопазване
Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предвижда:
Приходи и разходи от 5,572 млрд. евро — увеличение с 15% спрямо 2025 г.
Здравноосигурителните плащания се повишават с 9,9% до почти 5 млрд. евро.
Нов трансфер от централния бюджет – 260 млн. евро за финансиране на болнични дейности.
Здравната вноска остава 8%.
Обществените медии
Министерският съвет утвърди и нормативите за час програма за 2026 г.:
БНТ – 1 378 евро на час;
БНР – 345 евро на час.
Тези стойности са съобразени с увеличенията на минималната заплата и осигурителните прагове.
