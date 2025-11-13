Правителството одобри бюджета, вижте основните показатели

Правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 г., както и актуализираната средносрочна прогноза до 2028 г., като основен акцент е въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. Всички бюджетни разчети са изготвени в евро по фиксирания курс 1,95583 лв. за 1 евро.

Макрорамка и фискални параметри

Бюджетната политика залага на устойчивост и ограничаване на дефицита до 3% от БВП.

Икономически растеж : 2,7% през 2026 г., с леко забавяне до 2,4% през 2028 г.

: 2,7% през 2026 г., с леко забавяне до 2,4% през 2028 г. Инфлация : 3,5% през 2026 г., понижаваща се до 2,5% към 2028 г.

: 3,5% през 2026 г., понижаваща се до 2,5% към 2028 г. Държавен дълг : 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г., растящ до 49 млрд. евро (36,6% от БВП) през 2028 г.

: 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г., растящ до 49 млрд. евро (36,6% от БВП) през 2028 г. Нов дълг : до 10,44 млрд. евро, от които 3,2 млрд. евро по линия на инструмента SAFE за отбранителната индустрия.

: до 10,44 млрд. евро, от които 3,2 млрд. евро по линия на инструмента за отбранителната индустрия. Фискален резерв: минимум 2,4 млрд. евро в края на 2026 г.

Данъчни промени и мерки

Бюджетът включва широк пакет данъчни корекции:

Повишаване на данъка върху дивидентите от 5% на 10% ;

от 5% на ; Разширяване на фискалния контрол върху превоза на стоки ;

; Задължително електронно отчитане на продажбите чрез софтуер, одобрен от НАП;

чрез софтуер, одобрен от НАП; Акцизите върху тютюневите изделия продължават да се увеличават поетапно;

продължават да се увеличават поетапно; Нови данъчни облекчения за електромобили и научноизследователска дейност ;

за и ; Увеличение на облагането на хазарта – от 20% на 25% за променливата част.

Социална политика и доходи

Минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. става 1213 лв. (620,20 евро) – ръст от 12,6% , засягащ близо 600 000 работещи .

от 1 януари 2026 г. става – ръст от , засягащ близо . Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се: 620,20 евро ;

за самоосигуряващи се: ; Максималният осигурителен доход : 2 352 евро .

: . Осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ се увеличава с 2 процентни пункта от 2026 г. и с още 1 пункт от 2028 г.

Пенсии и социални плащания

От 1 юли 2026 г. пенсиите се осъвременяват по „швейцарското правило“ с между 7% и 8% .

пенсиите се осъвременяват по с между . Средната пенсия ще достигне 541,20 евро , а минималната – 346,87 евро .

ще достигне , а – . Обезщетенията за отглеждане на дете до 2 г. и за бащите до 8 г. възраст на детето се повишават на 460,17 евро.

Публичен сектор и образование

Разходите за персонал в държавната администрация се увеличават с 5% .

в държавната администрация се увеличават с . Продължава политиката за учителски заплати на 125% от средната за страната .

. Повишения има и за академичния състав във висшите училища , както и за служителите в секторите „Отбрана и сигурност“ .

, както и за служителите в секторите . Бюджетите на общините се увеличават с 544 млн. евро , достигайки 5,107 млрд. евро .

се увеличават с , достигайки . Капиталовите разходи са заложени на 7,76 млрд. евро, включително средства по Плана за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Здравеопазване

Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предвижда:

Приходи и разходи от 5,572 млрд. евро — увеличение с 15% спрямо 2025 г.

от — увеличение с спрямо 2025 г. Здравноосигурителните плащания се повишават с 9,9% до почти 5 млрд. евро .

се повишават с до почти . Нов трансфер от централния бюджет – 260 млн. евро за финансиране на болнични дейности.

– за финансиране на болнични дейности. Здравната вноска остава 8%.

Обществените медии

Министерският съвет утвърди и нормативите за час програма за 2026 г.:

БНТ – 1 378 евро на час;

– 1 378 евро на час; БНР – 345 евро на час.

Тези стойности са съобразени с увеличенията на минималната заплата и осигурителните прагове.