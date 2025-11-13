НА ЖИВО
          - Реклама -
          Правителството одобри бюджета, вижте основните показатели

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 г., както и актуализираната средносрочна прогноза до 2028 г., като основен акцент е въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. Всички бюджетни разчети са изготвени в евро по фиксирания курс 1,95583 лв. за 1 евро.

          Макрорамка и фискални параметри

          Бюджетната политика залага на устойчивост и ограничаване на дефицита до 3% от БВП.

          • Икономически растеж: 2,7% през 2026 г., с леко забавяне до 2,4% през 2028 г.
          • Инфлация: 3,5% през 2026 г., понижаваща се до 2,5% към 2028 г.
          • Държавен дълг: 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г., растящ до 49 млрд. евро (36,6% от БВП) през 2028 г.
          • Нов дълг: до 10,44 млрд. евро, от които 3,2 млрд. евро по линия на инструмента SAFE за отбранителната индустрия.
          • Фискален резерв: минимум 2,4 млрд. евро в края на 2026 г.
          Данъчни промени и мерки

          Бюджетът включва широк пакет данъчни корекции:

          • Повишаване на данъка върху дивидентите от 5% на 10%;
          • Разширяване на фискалния контрол върху превоза на стоки;
          • Задължително електронно отчитане на продажбите чрез софтуер, одобрен от НАП;
          • Акцизите върху тютюневите изделия продължават да се увеличават поетапно;
          • Нови данъчни облекчения за електромобили и научноизследователска дейност;
          • Увеличение на облагането на хазарта – от 20% на 25% за променливата част.

          Социална политика и доходи

          • Минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. става 1213 лв. (620,20 евро) – ръст от 12,6%, засягащ близо 600 000 работещи.
          • Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се: 620,20 евро;
          • Максималният осигурителен доход: 2 352 евро.
          • Осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ се увеличава с 2 процентни пункта от 2026 г. и с още 1 пункт от 2028 г.

          Пенсии и социални плащания

          • От 1 юли 2026 г. пенсиите се осъвременяват по „швейцарското правило“ с между 7% и 8%.
          • Средната пенсия ще достигне 541,20 евро, а минималната346,87 евро.
          • Обезщетенията за отглеждане на дете до 2 г. и за бащите до 8 г. възраст на детето се повишават на 460,17 евро.
          Публичен сектор и образование

          • Разходите за персонал в държавната администрация се увеличават с 5%.
          • Продължава политиката за учителски заплати на 125% от средната за страната.
          • Повишения има и за академичния състав във висшите училища, както и за служителите в секторите „Отбрана и сигурност“.
          • Бюджетите на общините се увеличават с 544 млн. евро, достигайки 5,107 млрд. евро.
          • Капиталовите разходи са заложени на 7,76 млрд. евро, включително средства по Плана за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

          Здравеопазване

          Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предвижда:

          • Приходи и разходи от 5,572 млрд. евро — увеличение с 15% спрямо 2025 г.
          • Здравноосигурителните плащания се повишават с 9,9% до почти 5 млрд. евро.
          • Нов трансфер от централния бюджет260 млн. евро за финансиране на болнични дейности.
          • Здравната вноска остава 8%.
          Обществените медии

          Министерският съвет утвърди и нормативите за час програма за 2026 г.:

          • БНТ – 1 378 евро на час;
          • БНР – 345 евро на час.

          Тези стойности са съобразени с увеличенията на минималната заплата и осигурителните прагове.

          Желязков обяви кога внасят бюджета в парламента, каза дали е добър

          Мария Капон: Бюджет 2026 е разточителен и ляв, Борисов прави ляв завой, а Пеевски изяжда БСП

          Шефът на НЗОК: Дефицитът на Касата намалява двойно за 4 месеца

