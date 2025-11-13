НА ЖИВО
          Президентът Радев отличи изявени български спортисти с Почетния знак (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Президентът Румен Радев връчи Почетния знак на държавния глава на изтъкнати български спортисти за техните изключителни заслуги към българския и световния спорт, за приноса им към Олимпийското движение и за изграждането на млади таланти. Отличията са присъдени и по повод навършването на техни кръгли годишнини.

          Сред наградените тази година са:

          Стоян Димитров – президент на Българската федерация по скокове на батут, дългогодишен и почетен член на Съвета на Международната федерация по гимнастика.

          Любомир Ганев – носител на бронзов медал от Световното първенство по волейбол във Франция през 1986 г. и президент на Българската федерация по волейбол.

          Серафим Бързаков – сребърен медалист от Олимпийските игри в Сидни през 2004 г. и двукратен световен шампион по свободна борба.

          Мария Петрова – трикратна абсолютна световна и двукратна европейска шампионка по художествена гимнастика, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика. Тя получава отличието точно на своя рожден ден.

          Церемонията подчерта значимостта на българските спортни легенди и ролята им за развитието на бъдещите поколения.

