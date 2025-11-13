Рекорден бюджет за НЗОК през 2026 г.: Предвидени са над 5,57 милиарда евро за здраве

Министерският съвет одобри и внесе в Народното събрание законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., заедно с проектобюджетите на държавата и на държавното обществено осигуряване. Заложената рамка за здравеопазване е рекордна, като общият размер на приходите и разходите възлиза на 5 571 998,4 хил. евро.

Основната част от средствата се формира от здравноосигурителни приходи, които достигат 5 196 424,8 хил. евро. От тях 3 177 034,8 хил. евро се очакват от здравни вноски, а 2 019 390,0 хил. евро ще постъпят като трансфери за здравно осигуряване.

Общият размер на разходите в проектобюджета на Касата за 2026 г. е равен на приходите. Това представлява увеличение със 727 652,9 хил. евро, или 15%, в сравнение със Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г. Средствата, предвидени за здравноосигурителни плащания, нарастват с 448 026,7 хил. евро (9,9% ръст) и достигат 4 985 168,9 хил. евро.

Нов момент в проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2026 г. е предвиденият трансфер от централния бюджет в размер на 260 млн. евро. Съгласно чл. 23, ал.1, т. 12 от Закона за здравното осигуряване, тези средства са предназначени за заплащане на дейности на лечебни заведения. Разпределението им ще бъде договаряно между Българския лекарски съюз и НЗОК.

През 2026 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК в общ годишен размер 98 717,5 хил. евро. Тези средства ще покриват дейности, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Въпреки значителния ръст на бюджета, размерът на здравноосигурителната вноска се запазва непроменен – 8 на сто. Според вносителите, заложените параметри в проекта ще осигурят стабилна финансова рамка за функционирането на системата на здравното осигуряване и гарантират законосъобразно, прозрачно и ефективно разходване на публичните средства.