Рецидивист на 20 години с две дръзки кражби в Белозем

Криминално проявен 20-годишен мъж от Белозем е задържан в Районното управление в Раковски. Според официална информация от полицията, арестът е във връзка с кражба, извършена в края на миналия месец. Тогава младежът е проникнал с взлом в дома на свой съсед и е откраднал телевизор.

В хода на разследването полицаите са установили, че задържаният е отговорен и за друго престъпление. Оказало се, че този вторник в двора на православния храм в селото той е отнел портмоне, съдържащо пари и лични документи, от възрастна жена.

Работата по документирането на двата случая продължава. След финализиране на процесуалните действия, събраните материали ще бъдат внесени в прокуратурата за последващи действия.