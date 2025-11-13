НА ЖИВО
          Рецидивист на 20 години с две дръзки кражби в Белозем

          Снимка: БГНЕС
          Криминално проявен 20-годишен мъж от Белозем е задържан в Районното управление в Раковски. Според официална информация от полицията, арестът е във връзка с кражба, извършена в края на миналия месец. Тогава младежът е проникнал с взлом в дома на свой съсед и е откраднал телевизор.

          В хода на разследването полицаите са установили, че задържаният е отговорен и за друго престъпление. Оказало се, че този вторник в двора на православния храм в селото той е отнел портмоне, съдържащо пари и лични документи, от възрастна жена.

          Работата по документирането на двата случая продължава. След финализиране на процесуалните действия, събраните материали ще бъдат внесени в прокуратурата за последващи действия.

          - Реклама -

