      четвъртък, 13.11.25
          РЗИ-Бургас с проверка в хоспис до Поморие

          Снимка: БГНЕС
          Регионалната здравна инспекция в Бургас извършва проверка в хоспис в района на Поморие, съобщи пред БНТ заместник-директорът на институцията д-р Мариана Кофинова.

          Екипът на инспекцията проверява дали се спазват издадените предписания и хигиенните изисквания в обекта. Под особено внимание са поставени условията за хранене и грижите, които се предоставят на настанените пациенти.

          Очаква се резултатите от проверката да бъдат оповестени в петък.

