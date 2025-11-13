РЗИ-Бургас с проверка в хоспис до Поморие

Регионалната здравна инспекция в Бургас извършва проверка в хоспис в района на Поморие, съобщи пред БНТ заместник-директорът на институцията д-р Мариана Кофинова.

Екипът на инспекцията проверява дали се спазват издадените предписания и хигиенните изисквания в обекта. Под особено внимание са поставени условията за хранене и грижите, които се предоставят на настанените пациенти.

Очаква се резултатите от проверката да бъдат оповестени в петък.