Съдийска бригада от Шотландия ще свири квалификацията Турция – България

Шотландска бригада ще ръководи световната квалификация между Турция и България в събота вечер. Двубоят в Бурса е насрочен за 15 ноември от 19:00 часа наше време.

Никълъс Уолш е главен съдия на срещата, с помощници Франсис Конър и Даниъл Макфарлейн. Доналд Робъртсън е четвърти арбитър, а на ВАР ще оперират Андрю Далас, с асистент Стивън Маклийн.

България е на дъното в група Е с голова разлика 1:16. Първият мач с турците завърши с катастрофалното 1:6 в тяхна полза. Южните ни съседи се нуждаят от точка, за да си гарантират поне плейоф за Мондиал 2026.